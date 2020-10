Studenten nu voor de klas: 'Ik ben KNVB-scheidsrechter, dus ik kan wel orde houden'

De 30-jarige student wiskunde aan de Radbouduniversiteit, Robin Gregoor, assisteert vandaag in de klas de docent aardrijkskunde. Die laatste zit in quarantaine thuis en geeft online lessen aan de leerlingen van het Dominicuscollege in Nijmegen. "Ik moet zeggen dat het erg goed bevalt", vertelt Robin, "Waar ik vooral blij van word, is dat ik van de docent hoor dat de leerlingen blij zijn dat ik hen assisteer."

Vraag naar studenten voor de klas groot

Als de docent online lesgeeft, houdt Robin orde in de klas en helpt hij de leerlingen. Volgens de Nijmeegse ondernemer Ludo Jacobs van Studentvoordocent, dat bemiddelt tussen studenten en scholen is de vraag naar studenten groot. Ze worden steeds meer ingezet. Inmiddels komen er bij Jacobs aanvragen uit het hele land binnen. Robin: "Ik zorg ervoor dat er in de klas orde wordt gehouden en dat de leerlingen netjes aan het werk zijn. Ik ben ook KNVB-scheidsrechter, dus wat dat betreft kan ik wel orde houden."

3 tot 4 docenten per dag zitten thuis

Het Dominicus College is één van de scholen die gebruik maakt van de studentenhulp. "De onderwijsassistenten zijn meer dan welkom. Veel collega's in quarantaine geven online les via Teams. Zo'n 3 tot 4 collega's per dag moeten thuis blijven vanwege quarantaine, of uit voorzorg, als ze bijvoorbeeld verkoudheidsklachten hebben. Voor de continuïteit is het belangrijk dat we studenten kunnen inzetten. We focussen ons daarbij wel op de onderbouw, van de bovenbouw verwachten we meer eigen verantwoordelijkheid.", zegt conrector Menno Bartlema van het Dominicus College.

