Wanneer valt het oordeel over de zwaar onder vuur liggende burgemeester van Ermelo?

Kan burgemeester André Baars van Ermelo aanblijven of niet? Al maanden is er achter de schermen grote twijfel over zijn functioneren blijkt uit een rapport dat twee weken geleden verscheen. De gemeenteraad van Ermelo wordt er woensdagavond over bijgepraat.

Uit het rapport bleek dat alle fractievoorzitters in juli het vertrouwen in Baars hebben opgezegd. Dat deden ze volgens eigen zeggen na herhaaldelijke signalen van verstoorde verhoudingen, onder andere tussen wethouders en de burgemeester.

Zie ook: Rapport: 'Baars was zondebok Ermelo in bestuurscrisis'

Omdat er formeel geen besluit is genomen door de voltallige gemeenteraad is de burgemeester nog steeds in functie. Woensdagavond krijgt de voltallige gemeenteraad in theater De Dialoog uitleg over dat rapport. Ook kunnen raadsleden vragen stellen aan de wethouders, de burgemeester en de zes fractievoorzitters.

Van alle kanten kritiek

De fractievoorzitters zeggen van alle kanten signalen te hebben gekregen. Onder anderen bij de wethouders en de gemeentesecretaris zijn er twijfels over het functioneren van de burgemeester. In het rapport wordt hem 'een dominante bestuursstijl' verweten en 'belerend' te zijn richting de wethouders.

En dan zijn er nog de diverse stichtingen en bewonersgroepen die het aan de stok hebben met de gemeente. Veel van die dossiers liggen op het bureau van de burgemeester en deze partijen zien hem liever gaan. "Er is geen draagvlak voor deze burgemeester", reageert Ruud Krouwel namens de partijen na het verschijnen van het rapport.

Onafhankelijk vervolgonderzoek

De onderzoekers hebben de dossiers niet onderzocht. Dat was ook niet hun opdracht en dat zou volgens hen, binnen de tijd die ze hebben gehad, een te omvangrijke klus zijn geweest. Wel geven ze het advies om een onafhankelijke partij in te schakelen en het te laten onderzoeken. "Op zich een goed advies, maar dat had veel eerder moeten gebeuren", zegt Krouwel daarover.

Toch zegt het rapport ook dat Baars mogelijk als zondebok is aangewezen. Maar dat een eventueel vertrek van hem de problemen in Ermelo niet zomaar oplost. Zelf benadrukte de burgemeester dat in een eigen verklaring. Hij zegt daarin graag aan te willen blijven.

Na de vergadering van woensdagavond moet blijken of er draagvlak is voor hem in Ermelo. En welke stappen de gemeenteraad gaat nemen. De verwachting is niet dat vanavond een definitief oordeel gaat vallen. In ieder geval is op 11 november een debat gepland over het rapport met de gemeenteraad.

Zie ook: