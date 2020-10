De vraag naar pleegouders is groot, vooral voor in het weekend

De gang staat vol schoenen, allemaal netjes op een rijtje en op de kapstok hangen -naast een boel jassen- twee schoolrugtasjes. In het huis van de familie Kruithof in Rheden wonen momenteel zeven mensen. De woning heeft zes slaapkamers en is speciaal uitgebouwd om plek te kunnen bieden aan pleegkinderen.

Naast hun drie eigen kinderen -die inmiddels allemaal studeren- vangen vader Willem en moeder Jolanda vaak nog twee pleegkinderen op. Ze zijn zogeheten 'crisispleegouders'. Dat wil zeggen dat ze kinderen die halsoverkop een plek nodig hebben, in huis nemen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Veilige plek

De afgelopen jaren hebben ze al onderdak geboden aan zeker 14 kinderen. "Sommigen blijven een paar dagen of een paar weken, anderen een paar maanden. De twee kinderen die hier nu wonen, zijn er al meer dan een jaar", vertelt Willem Kruithof.

Vanwege de coronacrisis en uitgestelde rechtszaken duurt het allemaal langer. De kinderen zitten op school in Rheden en draaien gewoon met het gezin Kruithof mee. "Het klinkt oubollig, maar rust, regelmaat en reinheid is daarbij nog steeds belangrijk. De kinderen komen vaak uit een hectische situatie en dan is een veilige plek waar de afspraken duidelijk zijn, heel belangrijk."

Het gezin Kruithof is één van de ongeveer 900 pleegouders bij Entrea Lindenhout, de organisatie die de pleegzorg voor een groot deel van Gelderland regelt. "Wij hebben ongeveer 1200 pleegkinderen die nu een plek hebben. Maar we hebben ook 25 kinderen die nog op de wachtlijst staan", vertelt manager zorg John Goessens. "Dat klinkt misschien weinig, maar dat zijn wel kinderen die dringend een plek nodig hebben."

Groot hart

De organisatie zoekt vooral ouders of gezinnen die weekendpleegouder willen zijn. "Die vraag is toegenomen. Die kinderen wonen doordeweeks thuis, maar gaan dan in een weekend of de vakantie naar een pleeggezin om de eigen ouders te ontlasten. Dat is voor sommige gezinnen heel belangrijk om de balans goed te houden."

In principe kan iedereen vanaf 23 jaar pleegouder worden. Willem Kruithof kan 'iedereen met een groot hart en een groot huis' het aanraden om het te proberen. "Het is zo fijn als je ziet dat het goed gaat met het kind. En de glimlach van een kind die het naar zijn zin heeft en even een veilig plekje heeft, geeft je gewoon een heel warm gevoel."

De Week van de Pleegzorg duurt tot en met 4 november.