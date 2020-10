'Poes Minoes dronk melk bij onze hond, ik kon mijn ogen niet geloven'

In 2016 kwam husky Luna bij Suzanne en haar gezin. Twee jaar later werd ook poes Minoes welkom geheten. Dat had wel wat voeten in de aarde, want man Wouter had het niet zo op poezen. "We hebben echt moeten zeuren en op een gegeven moment ging hij overstag. Als we een lieve poes zouden vinden, was ze welkom. Ik ben een echte dierenvriend, dus ik was zo blij", aldus Suzanne.

Zo geschiedde. Dochter Marall kreeg poes Minoes in 2018 voor haar tiende verjaardag. "Ik vond het wel spannend in het begin, want Luna is een echte jachthond", vertelt Suzanne.

Maar husky Luna leek gelijk verliefd op de poes. "Ze was heel beschermend, likte haar vaak schoon en ging voor haar voederbak zitten zodat alleen de poes bij haar eten kon en niemand anders."

Het gezin hield de kleine poes de eerste drie maanden binnen. "Luna wilde op een gegeven moment niet eens meer naar buiten om uitgelaten te worden. Ze wilde bij Minoes blijven, dus deed ze haar behoefte in de tuin."

‘Toen zag ik dat er melk uit haar tepels kwam’

De eerste avond lag Minoes al gelijk tussen de benen van hond Luna. "We waren haar kwijt en na goed zoeken vonden we haar bij Luna."

De tekst gaat verder onder de foto.

De volgende dag lag Minoes daar weer en toen Suzanne goed keek zag ze dat er melk uit de tepels van Luna kwam. "Ik vond het prachtig om te zien, maar ben ook wel even gaan zoeken op het internet."

'Schijnzwangerschap stamt af van de wolf'

Suzanne las dat het waarschijnlijk om een schijnzwangerschap van haar hond zou gaan en dat dit niet heel gezond is voor het beest. Ze probeerde het de dieren af te leren, maar dat hielp niet. Uiteindelijk heeft de dierenarts Luna gecastreerd en stopte de melkproductie.

Dierenarts Maarten de bie van dierenartspraktijk Oost-Betuwe legt uit: "Het is een fascinerend verschijnsel dat zijn oorsprong vindt bij de wolf. De hond stamt af van de wolf en net als bij mensen, spelen hormonen een bijzondere rol in het gedrag. Wolven leefden in roedels. Vaak was er één alfateef die de beste genen had om zichzelf voort te planten. Om haar te ontlasten, zodat ze kon herstellen, namen de andere teefjes in de roedel de moederrol over. Zo ontstonden schijnzwangerschappen en konden andere teefjes daadwerkelijk de jongen voeden door melk te geven."

Zo’n schijnzwangerschap kan dus nu nog steeds bij honden voorkomen. "In het geval van Luna, zij is ook weleens in onze praktijk geweest, voelde zij zich sterk verantwoordelijk voor de poes. Ze wilde haar beschermen en opvoeden en daar hoorde het melk geven ook bij", aldus de dierenarts.

Schijnzwangerschappen gaan over het algemeen vanzelf over en zijn niet gevaarlijk voor honden, maar kunnen op den duur wel andere kwalen veroorzaken, bijvoorbeeld melkklierontstekingen.

'Dit heb ik zelf nog nooit gezien'

Hoe uniek zijn deze schijnzwangerschappen? Volgens dierenarts Maarten niet enorm. "Ik heb ze regelmatig gezien in mijn carrière, maar dat er daadwerkelijk ook een poes gebruik van maakt en melk gaat drinken, heb ik nog nooit gezien."

De tekst gaat verder onder de foto.

'Poes Minoes denkt nu dat ze een hond is'

"Gelukkig heeft het stoppen van de schijnzwangerschap geen invloed gehad op hun band, ze zijn nog steeds dol op elkaar", vertelt Suzanne. Luna is nog steeds ontzettend beschermend en ze volgen elkaar overal. "Minoes denkt zelfs dat ze een hond is, ze kopieert veel gedrag van Luna en slaapt bijvoorbeeld ook op de grond, naast de bank. Terwijl katten toch meestal liever op de bank of op een kussen slapen."