Rekening geplunderd na bankfraude in Zelhem

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

De beelden zijn gemaakt in Rotterdam, op maandag 17 augustus. Het betreft een pinautomaat aan de Vuurplaats. Na 21.00 uur punt de man een groot geldbedrag: enkele tienduizenden euro’s.

Op de beelden draagt de man een T-shirt van het merk Puma en een zwart petje van de New York Yankees.

'Slachtoffer kreeg nepmail van bank'

"Het slachtoffer kreeg een nepmail van iemand die zich voordeed als bank", legt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer uit. "In de mail stond dat de app voor mobiel bankieren moest worden verlengd. Het slachtoffer logde in en een paar uur later werd hij gebeld door een iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Er zou een aanval op zijn rekening geweest zijn en er moesten bedragen overgemaakt worden naar verschillende rekeningen om het geld veilig te stellen.”

Geld is diezelfde avond nog opgenomen. Schoorlemmer: "En een van die pintransacties was dus in Rotterdam. We blijven het zeggen dat de bank nooit per e-mail of per telefoon naar inloggegevens of andere persoonlijke codes zal vragen. Gebeurt dit wel, trap er niet in en bel direct de politie."

Weet je wie de pinner is of heb je andere informatie, bel dan 0800-6070 of (anoniem) 0800-7000. Er is een zaaknummer: 2020390042. Je mag ook dit tipformulier van de politie invullen.