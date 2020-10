Regio Nijmegen vreest 'vuurwerktoerisme' bij verbod

De omringende gemeenten zijn bang dat Nijmegenaren naar hun dorpen trekken om daar te knallen. Heumen wil daarom in navolging van Nijmegen nog deze jaarwisseling een afsteekverbod voor vuurwerk. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdagavond zo'n verbod op de agenda staan.

In de ban

Romeinse kaarsen, en dit jaar voor het eerst knalvuurwerk en vuurpijlen. Het is allemaal al in de ban gedaan. Het enige dat op veel plekken nog niet verboden is, is het siervuurwerk in de vorm van kleine vuurwerkshowtjes als zogeheten cakeboxen. Marcel Teunissen van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland: "Wij vinden eigenlijk dat je met deze producten een hele leuke oud en nieuw kunt hebben, zonder dat daar echt overlast van is."

En dan is het wel zaak je verantwoordelijk gedragen, voegt hij daar aan toe. "Geen alcohol, dat is dus heel belangrijk. En het gewoon op een normale manier afsteken. Dan is er in principe niets aan de hand."

Zorgen in Heumen

In Heumen was de overlast afgelopen oud en nieuw verre van enorm te noemen. "Nee, de overlast was niet extreem erg. Maar Nijmegen heeft een totaalverbod, dus komen al die mensen nu naar hier?", verwoordt burgemeester Marriët Mittendorf de zorgen die er leven.

'Paraplu terwijl het niet regent'

De belangenvereniging van vuurwerkondernemers vindt een afsteekverbod in een gemeente als Heumen daarom al helemaal een bizar plan. "Net of je ergens een paraplu opzet op een plek waar het niet regent", zegt Teunissen. De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland is het zat en sleept bij wijze van proef de gemeente Rotterdam voor de rechter. Daar geldt ook zo'n verbod.

Politie vraagt om totaalverbod

De chef van de politie in Gelderland-Zuid heeft de burgemeesters van Berg en Dal en Heumen een brief gestuurd, waarin hij aandringt om in navolging van Nijmegen toch vooral voor een totaalverbod te gaan. Dat maakt het voor de politie wat makkelijker om in de regio te kunnen handhaven, schrijft de districtschef.

