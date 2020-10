Man haalt kinderen illegaal uit Indonesië en moet de cel in

Een 38-jarige man uit Tiel moet zes maanden de cel in. Volgens de rechtbank heeft hij acht jaar geleden twee Indonesische kinderen illegaal naar Nederland gesmokkeld.

In 2010 reisden de man en zijn vrouw met twee kinderen vanuit Indonesië naar Nederland. Ze maakten tijdens die reis gebruik van twee geboorteakten van de kinderen. Die bleken vervalst. De man zei destijds dat hij deze kinderen heeft verwekt bij een Indonesische vrouw, maar uit dna-onderzoek bleek dat hij niet de biologische vader is.

Uit dna-onderzoek bleek niet alleen dat de man niet de biologische vader is, maar ook dat de kinderen geen familie van elkaar zijn. De rechtbank veroordeelde de man dus in ieder geval voor smokkel en valsheid in geschrifte.

Illegale adoptie

Het OM dacht de man ook nog te vervolgen voor 'illegale adoptie', maar kwam al tot de conclusie dat dit niet meer kon. De zaak is namelijk verjaard. Ook verweet het OM het echtpaar 'verduistering van staat', omdat ze de kinderen in onzekerheid laten over hun afkomst.

Ze weten inmiddels dat de verdachten niet hun biologische ouders zijn, maar niet waar ze vandaan komen. Maar volgens de rechtbank is dat niet mogelijk, omdat er geen sprake is van verduistering, maar van een poging tot verduistering. Dit omdat de inschrijving bij de gemeente Tiel niet is geslaagd.

Halvering straf

Uiteindelijk kwam de rechtbank tot de conclusie dat de man voor 12 maanden de cel in moest, maar toch werd de straf nog gehalveerd. Dat komt omdat de zaak langer heeft geduurd dan nodig is. Deze zaak heeft in totaal 8 jaar geduurd.

De vrouw van de man wordt vrijgesproken van alle verdachte feiten. Er is onvoldoende bewijs tegen haar.

Kinderen zijn opgevangen

De kinderen worden nog altijd verzorgd door het stel uit Tiel (46 en 48 jaar), maar staan onder voogdij van de organisatie Nidos. De kinderen mogen in Nederland blijven.

