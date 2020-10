Verzetsvrouw Mia Lelivelt (95) overleden

Verzetsvrouw Mia Lelivelt uit Lichtenvoorde is 15 oktober overleden. Ze is 95 jaar geworden, meldt het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. In de Tweede Wereldoorlog hielp Mia onderduikers, gevluchte gevangenen en neergestorte vliegeniers.

Mia Lelivelt werd als 15-jarig meisje door haar vader betrokken bij het verzetswerk. De jonge Mia had geen idee waaraan ze begon, maar ze had er alle vertrouwen in dat haar ouders wisten wat ze deden, vertelde ze eerder tegen Omroep Gelderland: "Hij zei, Mia, je moet niet meteen antwoord geven, want als je ja zegt, kun je niet meer terug."

In 2019 maakte Omroep Gelderland een documentaire over Mia Lelivelt. De tekst gaat verder onder de video.

Het gezin bouwde een eigen onopvallende schuilplaats op de zolder van hun woonhuis, waar zich onder meer krijgsgevangenen, neergestorte piloten en andere onderduikers schuil hielden. Bang was Mia niet: "Niemand in de buurt wist wat we deden of dat we een schuilplaats hadden, dus er kon niks gebeuren."

Haar vader viel begin 1944 in de handen van de Duitsers, volgens Mia verraden door iemand die zich voordeed als verzetspersoon. De schuilplaats op zolder werd niet ontdekt. Enkele weken na de arrestatie werd haar vader gefusilleerd.

'Doe goed voor een ander, dan gaat het jou ook goed'

Spijt van haar verzetswerk heeft Mia nooit gehad, ook niet nadat haar vader werd omgebracht. "Mijn vader hielp altijd al mensen, ook voor de oorlog. Dus het was heel logisch dat hij bij het verzet ging. En zo ben ik ook. En als je goed voor een ander doet, gaat het jou ook goed."

Mia overleed in haar eigen huis in Lichtenvoorde, hetzelfde huis als waar ze haar verzetswerk verrichtte. Ze heeft haar lichaam beschikbaar gesteld aan de wetenschap.