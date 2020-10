'We zijn het stinkzat', omwonenden voeren actie tegen overlast leerlooierij

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Er hangen inmiddels posters op de ramen in de buurt en de bewoners sturen vanmiddag om 17 uur een foto ervan naar het WhatsApp-account van de gemeente. "We zijn het stinkzat", zegt buurtbewoonster Eveline Zuurbier. "Vitelco schaalt op naar een productie van 24 uur per dag en er is geen toezicht door de gemeente. Een controle wordt van tevoren aangekondigd en dan worden de gevaarlijke stoffen verplaatst, zodat ze niet te zien zijn."

Rode stof

De buurt heeft met gemeente, GGD en ODA om tafel gezeten. "Dat was een informeel gesprek en dat is niet vastgelegd", zegt Zuurbier. "We hebben niets op papier, maar er is gezegd dat er rode stof neerdwarrelt in de buurt. Daardoor laat bijvoorbeeld de bovenste laag van een waterbak voor vogels in de buurt helemaal los, dus dat lijkt me wel een schadelijke stof. En het tast zonnepanelen aan."

Ze hekelt niet alleen het bedrijf maar ook de opstelling van het college: de buurt voelt zich door het gemeentebestuur in de steek gelaten. Zuurbier: "Er gebeurt niets, we krijgen geen antwoorden, hoewel het om onze gezondheid gaat. Daarom beginnen we nu met een posteractie."

"Iedereen stuurt een foto van de poster op het raam naar de WhatsApp van de gemeente. Een beetje terreur zeg maar, want fysiek kunnen we niets doen. De raadsvergaderingen zijn digitaal, anders waren we met spandoeken naar het stadhuis in Groenlo gegaan waar de raadsvergaderingen normaliter worden gehouden."

Nieuwe ontwerpvergunning

Voor wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre is Vitelco een hoofdpijndossier. Met een oude vergunning uit 2002 in de hand kan hij amper handhaven bij de leerlooierij. Er wordt gewerkt aan een nieuwe vergunning en de nieuwe ontwerpvergunning komt naar verwachting in de tweede helft van november, zo laat Porskamp weten.

Een onderdeel daarvan, de geur, is daarvan losgekoppeld en wordt momenteel binnen het college besproken. De wethouder zal met de uitkomst op korte termijn naar buiten komen. De buurt kan dan nog bezwaar maken en eventueel naar de rechter stappen. "Nee, dat geldt niet voor Vitelco, dat geen zienswijze heeft ingediend en zich zal conformeren aan ons besluit", aldus Porskamp.

De fractie van OOG had vanavond tijdens de raadsvergadering een interpellatiedebat over Vitelco willen houden, maar de overige fracties wezen die motie bij voorbaat af. Ze willen dat OOG met concrete vragen komt en het college de tijd geeft zich op het debat voor te bereiden. Het debat zal in de gemeenteraad van december worden gehouden.

