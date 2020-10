Jan komt hele gekke dingen tegen in bladkorven: 'Toiletpotten, wastafels...'

Jan van den Brink is er maar wat trots op dat hij sinds tien maanden teamleider is van de Stadswerf Doesburg. Dankzij de 22 mannen waar hij leiding aan geeft, worden bijvoorbeeld parken netjes gehouden en de gladheid bestreden als het vriest. Maar tot zijn verdriet nemen de inwoners van de stad het niet zo nauw met de bladkorven die zijn neergezet.

"Ze gooien er werkelijk van alles in", vertelt Jan. "Toiletpotten, wastafels, kapotte tegels, noem maar op. Mensen gooien dat soort afval gewoon in de korven die voor de bladeren van de bomen zijn bedoeld. Want ja, als ze het naar de milieustraat brengen moeten ze ervoor betalen. We zijn nu bezig gele kaarten uit te delen, maar het ziet er uit dat we de service niet langer kunnen houden."

En dat gaat Van den Brink aan het hart, want hij en zijn mannen willen graag de inwoners van Doesburg zo goed mogelijk van dienst zijn.

Meer meldingen door corona

Nu mensen meer thuis zitten vanwege het coronavirus, merkt hij dat de Stadswerf het drukker heeft gekregen. "Mensen melden meer en daar zijn we blij mee, want dan kunnen we er wat aan doen. Het gaat dan om meldingen over tegels die niet recht liggen, afval dat gedumpt is, van alles. Wij gaan eigenlijk overal over. Wij zijn al gauw hoofd belangrijke zaken, zo gaat dat in een kleine stad", vertelt Jan.

Hij en zijn mannen zijn dan ook trots op hun werk. "Ik zie het aan mijn team, dat ze trots zijn op wat we allemaal doen. Zelfs in het weekend wordt meteen gereageerd op een melding, dus de betrokkenheid is zeer groot".

Korte lijnen

"Wat het zo leuk maakt bij de stadswerf te werken is dat wij verantwoordelijk zijn voor beleid, beheer en uitvoering", vervolgt Van den Brink. "Dat betekent dat we alle zelf in de hand hebben en dat we nooit hoeven te zeggen wat hebben ze dat stom bedacht, want we hebben het zelf bedacht."

Ook de korte lijnen met de inwoners van de stad maakt het werk boeiend. "Als er een melding niet duidelijk is gaan we niet mailen, maar pakken we de fiets en gaan we bij de mensen langs. Dat werkt vaak beter."

Beluister het gesprek met Jan.