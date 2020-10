Radio-uitzendingen over Apeldoorns amateurvoetbal ondanks corona wel uitgezonden

Het idee ontstond vorig voetbalseizoen tijdens de derby tussen WSV en Columbia: een radio-uitzending maken via SoundCloud over het Apeldoornse amateurvoetbal. Het team dat hiermee enthousiast aan de slag wilde, stond te trappelen van ongeduld, maar corona gooide afgelopen voorjaar roet in het eten. Vorige maand vond dan toch eindelijk de aftrap plaats van FC Apeldoorn.

De radio-uitzending is elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur live te beluisteren op de frequentie 107.1 FM. Belinda Kerkhoven tekent voor de algehele presentatie, Dick van Bloemendal en Armon Veeneman verzorgen de interviews met lokale voetbaltrainers en -spelers. “Het is ontzettend spijtig dat we door de meest recente coronamaatregelen weer verstoken moeten blijven van het lokale amateurvoetbal, maar we hopen dat het binnen afzienbare tijd toch weer mag herstarten. We blijven ondertussen gewoon onze uitzendingen maken, alleen passen we de inhoud nu wat aan”, aldus Veeneman.

Want tot nog toe hadden de uitzendingen een vast stramien. “We trekken per interview ongeveer tien minuten uit en verzorgen per uitzending drie vraaggesprekken. In de uitzending blikken we terug op het voetbalweekend dat geweest is én uiteraard vooruit naar de wedstrijden van de volgende dag en zondag. We willen iedere Apeldoornse voetballiefhebber iets bieden, dus alle lokale clubs komen in een seizoen ruimschoots aan bod.”

Aangaande het voetbalprogramma van het weekend dat volgt, spelen Veeneman en Van Bloemendal ook de Toto van drie wedstrijden, zoals bekend van het televisieprogramma Veronica Inside. “Natuurlijk willen we in eerste instantie amuseren, maar we durven in de uitzending ook kritisch naar het Apeldoornse voetbal te kijken”, gaat Veeneman verder. “En het aardige van de podcasts die we maken is: wie vrijdagavond om 19.00 uur niet in staat is live onze uitzending te volgen, kan die op elk gewenst moment terugluisteren.”