Ontslag door corona: 'Ik moet mijn huis verkopen'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het paniekgevoel begint iedere ochtend als Coen Schouten (55) uit Arnhem wakker wordt. In mei verloor hij zijn baan, middenin in de coronacrisis. Hij had gelukkig al een plan b: hij zou buschauffeur worden. De opleiding verliep vlekkeloos. Totdat hij vorige maand een telefoontje kreeg: door corona was de instroom gestopt.

Coen heeft nu een uitzendcontract als buschauffeur, maar geen werk en dus geen inkomen. Zijn WW-uitkering stopt bijna. Dan komt de bijstand en dan gaat alles van kwaad naar erger. "Als ik geen nieuwe baan heb voor eind december, moeten ik en mijn gezin het huis verkopen."

Gure winter op de arbeidsmarkt

Coen behoort tot de mensen die op de arbeidsmarkt als eerste de dupe zijn geworden van de coronacrisis. Steeds meer mensen verliezen hun baan, blijkt uit cijfers van het UWV. In de eerste negen maanden van 2020 waren er ruim 21.000 ontslagaanvragen. Dat is tweemaal zo veel als het jaar daarvoor.

Terwijl er meer mensen zonder werk zitten, zijn er ook minder vacatures. Alleen de ICT en techniek zoeken nog mensen. Hoeveel Gelderse bedrijven in zwaar weer zitten, kan het UWV niet zeggen. Maar de uitkeringsinstantie verwacht voor meerdere sectoren een gure winter op de arbeidsmarkt.

Geblokkeerd in het bedrijfssysteem

Niet alleen uitzendkrachten merken dat. Ook mensen met een vast contract zijn niet meer veilig. Zoals François Pauwelsen (46) uit Driel, die in de elektrotechniek werkte voor onder meer supermarkten.

Foto: Omroep Gelderland

"Ik was thuis aan het werk toen mijn kantoor belde. Of ik even langs wilde komen." Het was middenin de coronacrisis. Supermarkten draaiden een topomzet. Toch kreeg François ontslag.

Met stomheid geslagen kwam François thuis bij zijn vrouw. Van 'heel druk' ging hij in een uur tijd naar 'helemaal niets'. Want thuisgekomen kon hij zijn computer niet meer in. "Ik was direct geblokkeerd. Het voelde alsof je zomaar aan de kant gezet wordt, heel pijnlijk."

Later bleek dat dit wel vaker gebeurt bij ontslagen. "Om te voorkomen dat je uit woede bedrijfsgegevens wist of andere stomme dingen doet", zegt François.

Domino-effect

Nu zijn het nog enkele sectoren die reorganiseren, zegt Marcel Hielkema van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. "Maar veel meer bedrijven krijgen hier last van."

Hij spreekt van een domino-effect: "Restaurants zijn dicht, dus kunnen leveranciers hun product niet kwijt. Daardoor is er geen transport nodig. Dus wordt er minder getankt, enzovoort. Iedereen krijgt hier last van."

Niemand weet bovendien hoe lang de coronacrisis gaat duren, zegt Wouter de Jong van vakbond CNV. Daardoor krijg je een markt die niet herstelt en investeringen die niet worden gedaan.

Nachtmerrie scenario: huis te koop

François vond snel een nieuwe baan in de elektrotechniek, waar nog wel werk in te vinden is. Want nog geen half jaar geleden was er een enorme vraag naar technisch geschoolde mensen als hij.

Maar voor buschauffeur Coen Schouten wordt het heel erg spannend. Iedere dag surft hij over het internet op zoek naar werk. "Ik zoek op personenvervoer, maar ook andere banen." Hij wil alles wel aanpakken. "Dus, bij deze een oproep", zegt hij glimlachend.

Ondertussen bereiden hij en zijn gezin zich voor op een nachtmerrie scenario: hun huis verkopen en een huurhuis zoeken. "We gaan eerst overleggen met de gemeente. We moeten wel. Anders loopt het misschien niet goed af."