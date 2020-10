Man in scootmobiel steelt voor 100 euro aan kaarsen

Het is vrijdagmiddag 10 juli wanneer deze man in een scootmobiel stopt bij de Primera aan de Achter de Coulissen.

De scootmobieler loopt naar binnen en pakt drie kaarsen bij een schap. Zijn buit stopt hij waarschijnlijk in zijn tas. Als de man tevreden is met de ‘opbrengst’ kijkt hij nog even rond en loopt dan zonder te betalen de winkel uit.

De drie kaarsen hebben een gezamenlijke waarde van iets meer dan 100 (!) euro.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

De winkeldief is waarschijnlijk tussen de 40 en 50 jaar oud, is 1 meter 75 lang en heeft een fors postuur. Tijdens de diefstal draagt hij een blauw trainingsjack van het merk Adidas.

Omdat de verdachte zich verplaatst per scootmobiel, houdt de politie er rekening mee dat de man uit de buurt van de winkel komt. Die is gevestigd in de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid.

Herken je de man of heb je andere informatie over deze zaak? Vul het tipformulier in op www.politie.nl of bel 0800-6070 of (anoniem) 0800-7000. Bij deze winkeldiefstal hoort het zaaknummer 2020328597.