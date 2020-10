Brummen wil ozb nogmaals opkrikken, tot grote schrik van ondernemers

Het voorstel van het college is om de onroerendezaakbelasting (ozb) volgend jaar met zo'n 10 procent te verhogen. Voor mensen met een woning van 280.000 euro betekent dat zo'n vier tientjes meer betalen, voor ondernemers met een eigen bedrijfspand gaat het al snel om honderden euro's.

Meer betalen, maar niet meer verdienen

Afgelopen jaar was het ook al raak, toen stegen de tarieven met 32 procent. "Daar zijn we nogal van geschrokken", vertelt de melkveehouder, tevens secretaris van LTO Noord Brummen. "Ik moest 700 extra ophoesten, dat hakt erin."

Brouwer heeft een boerderij in Tonden met 70 melkkoeien. Hij vroeg collega's met soortgelijke bedrijven hoe het bij hen zat. "Eén bedrijf kwam uit op 800 euro extra, een ander bedrijf, iets groter, ongeveer 1000 extra. Dit gaat gewoon van ons inkomen af, en dat inkomen is voor de boeren nou niet riant hoog."

Tarieven

Ondernemers betalen over hun bedrijfspand of grond een ander ozb-tarief dan burgers over hun woning. "Voor ons is het tarief ongeveer vier keer zo hoog", aldus Brouwer. Boeren, die relatief veel kapitaal nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, zien de kosten bij een verhoging dan ook flink stijgen.

De verhoging die het college voor komend jaar voorstelt betekent voor de boer dat hij nog weer 300 euro meer zou moeten betalen dan dit jaar. Hij hoopt dat de gemeenteraad tegen het voorstel stemt. "Ik zou zeggen: verdeel de lasten eerlijker onder de inwoners en laat het tarief voor ondernemers zoals het nu is."

Middenstand staat onder druk

Ook de plaatselijke middenstand is ongerust over de verhoging. Ondernemer Jan Arend Teunissen vindt de rekening bij de burgers en ondernemers neerleggen te makkelijk.

"De gemeente Brummen komt al jaar en dag geld tekort, dan moet men toch naar andere oplossingen gaan zoeken. Als ik geld tekort kom in mijn winkel, dan kan ik de prijzen ook niet zomaar laten stijgen", aldus de eigenaar van de Primera in Brummen.

Daarnaast hebben ondernemers volgens Teunissen momenteel hun handen vol aan de corona-crisis. "Onze omzet staat eerder onder druk dan dat het goed gaat." Een nieuwe verhoging van de ozb heeft volgens hem consequenties. "Het holt de middenstand uit hier in het dorp."

Bezuinigingstour Brummen

Reden van de verhoging is de slechte financiële situatie van Brummen. De kosten van het sociaal domein blijven alsmaar stijgen en een minder hoge bijdrage vanuit het Rijk noemt de gemeente als belangrijkste oorzaken.

Volgens wethouder Ine van Burgsteden is een verhoging van de ozb daarom onvermijdelijk. "We moeten zorgen dat we een sluitende begroting hebben, en niet met een meevallertje, maar structureel. Dat krijgen we op het moment dat we de ozb omhoog doen."

De begrotingsraad in Brummen begint donderdag om 15.00 uur en is digitaal te volgen.

