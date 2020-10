Weervrouw Margot Ribberink coacht nu jou voor een betere wereld

Het imago van weervrouw raakt ze nooit meer kwijt, maar Margot Ribberink uit Lent gebruikt nu al haar kennis om mensen te helpen groener te leven. En daarbij ligt de nadruk vooral op het 'samen doen'. Margot is opgeleid tot klimaatcoach en heel gemotiveerd om het bewustzijn over klimaatverandering via gespreksgroepen te vergroten.

De weervrouw bedacht zich dat ze nog jaren kon doorgaan met weerberichten, maar dat daarmee niemand wakker wordt geschud. "Elke dag zijn er weerrecords. Dan is het ergens te warm of valt er ergens te veel regen. Dat zien mensen niet, ze voelen dat niet als iets urgents." Dus wat doe je dan met je 30 jaar ervaring als meteoroloog, je laat je omscholen en duikt in de wereld van klimaatcoachen. Hoe die wereld in elkaar zit vertelt ze aan Groene Koppen-presentator Harm Edens met wie ze ook een weddenschap aangaat over wanneer de zon weer door het grijze wolkendek zal breken.

Dialogen in plaats van monologen

Margot zegt het zo: "Geen monologen meer, maar alleen nog dialogen. Mensen vinden het hartstikke moeilijk om te veranderen, dus praten we in groepen. We gaan echt in gesprek over waarom je wilt veranderen en wat je wilt en kunt veranderen. Waarom blijven we zo vast in die auto zitten? Waarom blijven mensen elke dag vlees eten? Daar zitten allemaal emoties aan vast, en als je dan samen in een groep elkaar helpt dan lukken veel van die veranderingen wel."

Margot en Harm onder de appelbomen - foto Omroep Gelderland

De klimaat-fanaat

De 'klantenkring' van klimaatcoach Ribberink is heel divers, van totaal onbewust tot en met de klimaatfanaat. Die laatste groep wordt steeds groter,. "Soms slaan mensen ook door. Dan zijn ze heel actief, maar zien niet altijd resultaat en dat levert wel eens een depressie op." Margot helpt ze weer balans te vinden en wijst hen er op dat ze niet te streng voor zichzelf moeten zijn.

Let op De Klimaatklappers!

In haar rol als coach hanteert de weervrouw de vier zogenoemde klimaatklappers: voeding, mobiliteit, wonen en energiegebruik. Dit zijn dé onderwerpen waarop de meeste groene winst kan worden behaald, waarmee de ecologische voetafdruk van iemand zo klein mogelijk kan worden gemaakt.

"Kijk eens naar je auto-rijgedrag, hoe energiezuinig is jouw huis eigenlijk en hoe zit met jouw vleesconsumptie ? Heel belangrijk is daarbij sociale verbondenheid." Coach Margot: "Ga samen aan de slag met je buren, familie in tuin of huis, park of straat."

Blij wordt ze van alle ideeën die bij mensen opborrelen om iets aan de klimaatcrisis te doen. Die plannen deelt ze graag, het moet volgens haar van onderaf beginnen. En dat dat niet van vandaag op morgen kan weet de coach maar al te goed. "Houd vooral hoop!" aldus onze groene positivo.

Margot Ribberink doet haar werk onder de paraplu van de Stichting KlimaatGesprekken.

Groene Koppen is te zien op woensdagen vanaf 17.30 uur op TV Gelderland