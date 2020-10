ANALYSE | Eindelijk weer eens goed voetbal bij Vitesse

Vijf jaar lang moesten de Vitesse-supporters erop wachten: goed en aanvallend voetbal. Een beker werd in 2017 gewonnen, maar dat was niet met aanvallend, verzorgd voetbal zoals dat nu gebeurt onder trainer Thomas Letsch. De supporters in Arnhem zijn razendsnel fan geworden van de Duitser.

Laten we beginnen met een kleine correctie. Zo'n anderhalve maand geleden schreef ik in een analyse dat Vitesse niet klaar zou zijn voor de top vijf. De voorbereiding was wisselvallig en de Arnhemse ploeg leek te moeten wennen aan de nieuwe speelstijl van deze trainer. Maar er is een hoop veranderd in die relatief korte tijd.

Vitesse en Letsch lijken na zes wedstrijden in de eredivisie een gouden match te zijn. Op één helft bij RKC Waalwijk na, wist Vitesse in elke wedstrijd te overtuigen met aardig tot goed voetbal. De trainer die tot nu toe bij elke grote klus als hoofdtrainer snel werd ontslagen, wordt in Arnhem vooralsnog op handen gedragen.

Zeker niet saai

In mijn vorige analyse haalde ik het al even aan: Vitesse zou dit seizoen zeker niet saai worden. Dat heeft Letsch tot nu toe wel bewezen. Als je kijkt naar hoe Vitesse voetbalt, met veel combinaties en prachtig uitgespeelde doelpunten (zoals de 2-0 van Oussama Darfalou tegen Heracles Almelo), is het op dit moment leuk om naar te kijken.

Ook een lange bal van achteruit, vaak gegeven door Riechedly Bazoer, is met regelmaat mooi om naar te kijken. Daarnaast heeft de Duitse trainer het voor elkaar gekregen van Vitesse echt een georganiseerd team te maken. Dat is vooral terug te zien in de manier van het gedisciplineerde verdedigen. Iedereen werkt voor een goed resultaat en dat resulteerde in de afgelopen zes wedstrijden al vier keer in de nul.

Riechedly Bazoer. Foto: Omroep Gelderland

Vitesse liet daarnaast in de Amsterdam Arena zien niet bang te zijn. Er werd brutaal aangevallen tegen Ajax en dat leverde bijna nog resultaat op. En ook tegen topclub PSV was Vitesse niet angstig.

In het verleden zagen de supporters in Arnhem vooral reactievoetbal. Nu is het vooral z'elf actie ondernemen. Dat kwam voor het laatst echt voor in 2015, toen Vitesse - met Peter Bosz als trainer - zelfs lang meedeed om de derde plek op de ranglijst.

Uitblinkers

Dit seizoen staat Vitesse na zes wedstrijden op een gedeelde eerste plaats in de eredivisie. Dat is te danken aan de speelwijze die trainer Letsch heeft ingeslepen, maar ook aan enkele uitblinkers.

Week in, week uit laat Oussama Tannane zien dat hij over een bak aan talent beschikt. Tegenstanders trekken constant aan de noodrem om de Marokkaan af te stoppen. Hij is gevaarlijk met zijn dribbels, maar ook met zijn schoten en assists. Hij trekt Vitesse naar een hoger niveau. Maar ook zonder Tannane lukte het Vitesse om, weliswaar een gehavend, PSV te verslaan.

Oussama Tannane. Foto: ANP

Het is duidelijk dat het vertrouwen van de trainer veel doet met Tannane. Maar dat geldt ook voor Riechedly Bazoer. De van oorsprong middenvelder straalt nu als centrale verdediger uit dat hij onpasseerbaar is. Met simpele voetbewegingen en zijn sterke lichaam zet hij menig aanvaller zo aan de kant.

Daarnaast is Maximilian Wittek op links een aanwinst gebleken. Max Clark is uit beeld, Alexander Büttner zijn ze ook al vergeten in Arnhem. De Duitser op de linkerkant, met rust, aanvallende drift en een goede voorzet, laat zich zien. En Jacob Rasmussen is een verdediger die er echt staat. Wat mij betreft ook een verademing ten opzichte van Armando Obispo. En doelman Remko Pasveer zorgt voor rust achterin. Hij liet tegen PSV ook zien dat hij reddingen verricht op cruciale momenten.

De kanttekening

Een hoop positiviteit, maar we zijn pas zes wedstrijden onderweg. In de voorbereiding hebben we gezien dat Vitesse behoorlijk wisselvallig kon zijn. Dat lijkt er nu uit, maar het is geen zekerheid dat die wisselvalligheid wegblijft. Helemaal in deze coronatijd, waarin een brede selectie de redding kan zijn. Hoewel sommige Vitesse-talenten het goed doen, kan je niet verwachten dat zij de kar zullen trekken als dat nodig is. De selectie van Vitesse is ook niet enorm breed.

Daarnaast stond Vitesse vorig jaar onder de Rus Leonid Slutskiy na tien duels op 23 punten. Dat was de beste seizoenstart ooit. Hoewel dat wel met toevalsvoetbal lukte. Daarna zakte de ploeg volledig in. Nu zit er een plan achter, maar het zou wel heel bijzonder zijn als Vitesse dit niveau een heel seizoen kan vasthouden. Nee, er gaan tegenslagen komen. Maar vooralsnog mogen de Arnhemse supporters genieten van hun ploeg zolang het duurt.