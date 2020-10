Zangeres Helen Liebers draagt nummer op aan overleden echtgenoot

De wens van Edwin was dat Helen zo snel mogelijk de draad weer op zou pakken. Daarom heeft ze nu een nieuwe single uitgebracht met de titel Diep in mijn hart, ter nagedachtenis aan Edwin. Ze trouwden in 2018, maar in 2019 werd Edwin ongeneeslijk ziek. Helen zette haar muzikale carrière stop om de zorg voor haar zieke echtgenoot op zich te nemen.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

"Anderhalf geleden kregen we te horen dat Edwin ziek was. We wisten niet wat ons te wachten stond en hoe lang. Het eerste jaar ging het eigenlijk nog vrij goed, maar een half jaar geleden sloeg het om. En toen is het wel heel snel gegaan. We hebben wel een leuk laatste half jaar gehad. We hebben nog Kerst gevierd en veel leuke dingen kunnen doen. En met name toch die muziek. Edwin was daar altijd heel duidelijk in. Hij vond dat muziek altijd nummer één moest blijven. Hij vond dat ik door moest gaan, maar 24/7 voor iemand zorgen valt niet te combineren met muziek maken."

Geen feestjaar

Eigenlijk had 2020 een feestjaar moeten worden voor de zangeres, omdat ze 40 jaar in het vak zit. Er stond een jubileumfeest gepland, maar vanwege het overlijden van haar man en corona ging dat niet door. "We hadden al een en ander gepland, maar ik moest alles op een laag pitje zetten. Ja, 2020 is voor mij een jaar met een dubbel randje. Maar muziek geeft je kracht, hoeveel ellende er ook is. Het is echt een uitlaatklep voor mij."

Foto: Omroep Gelderland

"Edwin vroeg mij om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ik dacht eerst: dit gaat mij niet lukken. Maar omdat ik wist dat Edwin dit heel graag gewild had, kon ik de knop toch omzetten. Ik heb contact opgenomen met Huub Arents om een single uit te brengen. Ik heb er één helemaal zelf geschreven, maar die komt later nog uit. En dit nummer Diep in mijn hart heb ik samen met Huub geschreven. En dat is nu deze single. De reacties zijn heel positief. Het geeft in het proces waar we inzitten toch veel steun."

Opperbul

Helen Liebers was jarenlangs zangeres bij The Moonlights. In 2012 besloot ze solo te gaan en maakte diverse albums. In 2016 overleed haar vader Wim, de zanger van The Sunstreams en bekend als De Opperbul van Groesbeek. Ze zong een jaar later een duet in met haar overleden vader.

