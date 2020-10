Ilona heeft haar levensreddende operatie achter de rug

Ilona Spee heeft haar levensreddende operatie gehad. De 38-jarige vrouw uit Huissen is maandag in Spanje geopereerd aan haar 'gammele nekwervels'. De operatie kon uitgevoerd worden nadat het benodigde bedrag was ingezameld via een crowdfundingsactie.

"Operatie geslaagd!", laat moeder Anja weten op Facebook. "Ze was van tevoren helemaal niet zenuwachtig. Toen ze van de operatiekamer kwam en naar de intensive care werd gebracht hebben we haar even gezien. Alles is goed gegaan."

Spee, een alleenstaande moeder van twee kinderen, was bijna 24 uur per dag bedlegerig omdat door haar bijzondere ziekte (H)EDS haar schedel over haar ruggengraat was gezakt. Daardoor is een deel van haar kleine hersenen in de ruggengraat gezakt en kon Spee niet veel meer.



De aandoening kan leiden tot verlammingen en zelfs de dood. "Ik wil graag herinneringen maken met mijn kinderen, maar dat gaat nu niet omdat ik zo'n 23 uur per dag in bed lig", vertelde Spee eerder aan Omroep Gelderland.

130.000 euro voor een operatie in Spanje

Een dergelijke operatie wordt in Nederland niet vergoed en daarom werd via een crowdfundingsactie geld ingezameld om haar in Spanje te laten opereren. De benodigde 130.000 euro werd in twee maanden opgehaald.

