Buurtbewoners zijn 'rottende, chemische stank' van fabriek helemaal beu

"Het kan variëren van een rottende chemische stank tot een vuilverbrandingslucht", vervolgt Blees. "Een hele penetrante geur waar je wakker en misselijk van wordt en hoofdpijn van krijgt."

'Elektronische neuzen'

Afgelopen week zijn er 'elektronische neuzen' in de omgeving van de fabriek opgehangen, die de geur moeten gaan meten. Ruim 200 deelnemende inwoners uit Renkum en Heelsum krijgen twee tot drie keer per week een oproep om via een app de ervaren 'geurhinder' in te vullen. En ook Parenco zelf laat 'snuffelmetingen' in de fabriek uitvoeren.

Dat moet begin volgend jaar meer objectiviteit brengen in de ervaren overlast. Wat de consequenties daarvan kunnen zijn, is nog niet duidelijk, vertelt Frank te Pas van de omgevingsdienst die het onderzoek in opdracht van de provincie en gemeente uitvoert.

'Last van tong en brandende ogen'

Blees hoopt dat er wat aan de stank gedaan zal worden. Zowel de overheid als Parenco nemen naar haar mening hun verantwoordelijkheid niet. "Dat vind ik niet kunnen." De klagers worden volgens haar weggezet als zeurders. "En ondertussen is het alleen maar beroerder geworden."

"Het slaat op je tong en ik heb last van brandende ogen", vult bewoonster Rien Kniest haar aan. "In de zomer moeten we alle ramen en zelfs roosters dichthouden. Dat is gewoon niet fijn. Ook van mijn dakterras kan ik nauwelijks gebruikmaken."

'Fysieke klachten of stress'

Behalve dat een vervelende geur onprettig is, kan het volgens Maron Vaal van de GGD ook tot gezondheidsklachten leiden. "Als je langdurig hinder ervaart, kun je daar fysieke klachten of stress door krijgen. Daarom zien wij het ook echt als gezondheidsprobleem en besteden daar in het onderzoek ook aandacht aan."

Parenco laat weten te hopen dat het onderzoek informatie geeft die helpt om de 'geursituatie' te verbeteren. "Daaraan werken wij hard en investeren veel tijd, geld en denkkracht." Ook rekenen ze op een bevestiging dat 'de geur van vochtig papier' in bepaalde mate nu eenmaal hoort bij een papierfabriek zo dicht naast een dorp.

Toch ervaren in dezelfde straat sommige inwoners regelmatig hinder en andere nauwelijks, volgens een woordvoerder. "Dat maakt het complex."

'Fabrieksgeur zal altijd blijven'

Maar er zal een groep inwoners zijn die 'meer hinder van ons ervaart dan dat wij graag zouden zien', erkent Parenco. "Het bedrijf is sinds 1912 aan de Veerweg gesitueerd", neemt de woordvoerder ons mee terug in de tijd. "Toen stonden er slechts enkele huizen, vooral bewoond door werknemers van het bedrijf."

"Het dorp Renkum zoals we het nu kennen is voor een belangrijk deel ontstaan doordat de papierfabriek werkgelegenheid verschafte en onderdak verzorgde voor haar werknemers. Renkum en papier maken, zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. De papierfabriek ligt hier al 108 jaar en zal hier ook altijd blijven. Dat je haar soms ruikt en hoort in de directe nabijheid, is in het gehele bestaan zo geweest en ook dat zal altijd zo blijven", aldus de woordvoerder.