De Graafschap gaat met sterkste ploeg voor stunt tegen FC Twente

De combinatie beker en De Graafschap is al jaren geen gelukkig huwelijk. Meestal ligt de club uit Doetinchem vroegtijdig uit het toernooi dat de kortste weg naar Europa heet. De loting zit vaak ook niet mee. Vorig seizoen stuitte De Graafschap direct op Vitesse, terwijl in de eerste ronde nu FC Twente de tegenstander is. En opnieuw spelen de Superboeren op vreemde bodem.

Vorig seizoen verloor De Graafschap met 2-0 van Vitesse in de beker. Foto: Wil Kuijpers.

Blamages waren er ook zoals in 2017 toen Kozakken Boys De Graafschap uitschakelde na verlenging. De laatste keer dat de laatste zestien werden bereikt was in het seizoen 2014-2015. Uitgerekend de tegenstander van dinsdag, FC Twente, was toen met 4-2 te sterk.

Bijvangst

De absolute prioriteit bij De Graafschap ligt dit seizoen op promotie naar de eredivisie. Het bekertoernooi is bijvangst en een leuke bonus bij iedere ronde die de Achterhoekse club verder komt.

"FC Twente wordt een waanzinnig lastig hobbel, maar we gaan er wel alles aan doen om voor een stuntje te zorgen daar. Dit duel nemen we dus heel serieus", zegt trainer Mike Snoei strijdvaardig over de wedstrijd die in De Grolsch Veste om 18.45 uur begint. Verrassingen zullen er niet zijn, ook niet onder de lat bijvoorbeeld zoals regelmatig gebeurt in de beker. "Rody de Boer keept gewoon."

Corona

Spannender zijn al weken de uitslagen van de coronatesten die ook vandaag weer positief uitvielen voor iedereen bij De Graafschap. "Alles negatief", meldt Snoei. "Een compliment ook voor de discipline van de spelers." De trainer uit Didam kan beschikken over een complete selectie, hoewel er ook twee twijfelgevallen zijn.

Ted van de Pavert geldt tegen FC Twente als een twijfelgeval. Foto: Omroep Gelderland.

Ted van de Pavert bleef vrijdag tegen Jong PSV in de rust achter in de kleedkamer. "Ted heeft gelukkig prima getraind, maar in de wedstrijd speelde de enkel weer op waar hij al eerder last van heeft gehad dit seizoen. Ook de fysieke gesteldheid van Ralf Seuntjens moeten we nog even bekijken."

Rust voor Seuntjens

Seuntjens keerde razendsnel terug van een enkelblessure en stond binnen twee weken weer op het veld. Vrijdag maakte hij tegen Jong PSV nog de winnende goal. De Graafschap wil echter geen enkel risico nemen met de aanvoerder. Mogelijk krijgt de spits dinsdag in Enschede rust. Seuntjens liet dat na de nipte zege op Jong PSV zelf ook al doorschemeren. Joey Konings zou dan zijn vervanger zijn.

Trainer Ron Jans geeft bij FC Twente een aantal spelers rust. Snoei is dat niet van plan. "We willen het liefst zo sterk mogelijk aan de aftrap verschijnen. Dit is een leuk affiche en voor ons een echte uitdaging. FC Twente heeft een prachtige groep die als ploeg een mooie start achter de rug heeft. Ook FC Utrecht hebben ze het zaterdag één helft heel moeilijk gemaakt. "

Transfervrije spelers

Snoei zal dinsdagavond ook Jan Streuer ongetwijfeld even begroeten als de wedstrijd erop zit. De technisch directeur van FC Twente heeft knap werk geleverd door in korte tijd een prima selectie neer te zetten die zelfs even bovenaan stond in de eredivisie. "Veel transfervrije spelers haalt hij. Dat kan Jan goed."

Arnhemmer Jan Streuer (rechts) leverde goed werk bij FC Twente. Foto: ANP.

"Jan is al 20 jaar een voetbalvriend van mij. Ik heb hem hier en daar nog wat tips gegeven uit de eerste divisie, want daar wist hij niet zo veel van", vertelt Snoei over zijn voormalige collega bij Vitesse.

Gesprek

Druk ligt er dinsdag niet op De Graafschap, in tegenstelling tot de competitie waar promotie heilig is verklaard. Een indringend gesprek over het (financiële) belang van verder komen in de beker, is er de afgelopen dagen dan ook niet geweest vanuit de clubleiding richting de trainer.

"Dat doen ze niet bij De Graafschap", zegt Snoei. "Ik heb het op die manier zoals jij zegt in elk geval nog niet meegemaakt hier. Maar het doet natuurlijk wel iets met de uitstraling van de club als je succes hebt in de beker en daar gaan we alles aan doen morgen."