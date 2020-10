'Het is een zware domper', carbidschieten in Nijkerkerveen afgelast door corona

Het jaarlijkse evenement op oudjaarsdag trekt zo'n 10.000 bezoekers uit het hele land en ook het carbidteam uit Nijkerkerveen kijkt er het hele jaar naar uit. Maar zoals bij zoveel activiteiten en evenementen, is corona nu spelbreker.

'We zagen het al aankomen'

"Het is een zware domper, maar we moeten een jaartje overslaan", treurt Johnny Landman. "We beginnen al vroeg met de voorbereidingen. Een maand geleden zagen we al aankomen dat het carbidschieten door de coronamaatregelen niet door kon gaan."

Omdat er duizenden mensen op af komen, kan de organisatie de anderhalvemeterregel niet waarborgen. "Het weiland is groot zat, maar mensen willen toch altijd dicht bij elkaar staan. Daarom hebben we definitief besloten om het evenement af te blazen. Je wil ook geen corona-uitbraak op je feestje", benadrukt Landman.

'Het is even niet anders'

Hoewel de organisator teleurgesteld is, blijft hij er nuchter onder. "Het is even niet anders. Je kan wel zeggen: we doen het wel. Maar dat hoort niet. Je moet een beetje rekening houden met elkaar. Dan gaat zo'n evenementje maar niet door en dan zien we het volgend jaar wel weer. Dan hopen we dat we weer kunnen knallen."

