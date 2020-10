Angelien uit Aerdt verrast jarige schoonmoeder in moeilijke corona tijd

Want dat verdient Paula van der Meijden volgens Angelien wel. "Ze is in deze coronatijd geopereerd aan haar rug en is soms wat eenzaam", vertelt Angelien. ''Er kunnen niet zoveel mensen langskomen en dat is voor mijn schoonmoeder lastig. Soms is ze een beetje boos op de wereld en op alles. Maar het is een kanjer van een vrouw." In de speeltuin vlakbij het huis van Paula loopt Angelien met de bos bloemen in haar handen. "Ze is vandaag ook nog jarig: 87 jaar is mijn schoonmoeder geworden dus is het een extra leuke verrassing."

Bloemetje met cameraploeg

Omdat de corona crisis veel verschillende emoties met zich meebrengt, is ‘aandacht voor elkaar’ hebben in deze tijd nog belangrijker. Daarom gaf Angelien haar schoonmoeder op voor de bloemetjes-actie bij Omroep Gelderland. Maar naast het krijgen van een bloemetje komt er ook nog een andere wens van Paula uit, aldus Angelien. "Ze zegt altijd als ze een programma ziet op televisie waarin mensen verrast worden: 'waarom komen ze niet een keer in Aerdt?' Dus is het extra leuk dat we haar nu kunnen verrassen met cameraploeg erbij."

De verrassing

Lopend achter de rollator schuifelt Paula van der Meijden langzaam naar de voordeur. Verrast doet ze de deur open ‘Wat een mooie bos bloemen’’, zegt ze met een glimlach op het gezicht.

Benieuwd naar de gehele reactie van Paula? Kijk dan het fragment hieronder. En kent u ook iemand die een extra steuntje in de rug verdient in deze moeilijke tijd? Klikt dan hier en geef hem of haar op!





