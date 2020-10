Ziekenhuizen hebben steeds minder tijd voor 'gewone' zorg

Gelre Ziekenhuizen, met locaties in Apeldoorn en Zutphen, probeerde het ziekenhuis in Zutphen nog zo lang mogelijk ‘coronavrij’ te houden: patiënten met corona werden verplaatst naar Apeldoorn, waar voor hen speciale afdelingen waren ingericht. Maar ook Zutphen moest er vorige week aan geloven. "Wij kunnen nu 40 covid-patiënten opvangen; 28 in Apeldoorn en 12 in Zutphen", vertelt een woordvoerder daar.

Die opschaling van de coronazorg gaat verder ten koste van de gewone, planbare zorg. Daarvan kan de Gelre Ziekenhuizen nu 30 procent minder doen. Ook het Radboudumc in Nijmegen zei eind vorige week al richting de 30 procent te gaan. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede houdt het op 20 à 25 procent afschaling, maar de percentages variëren.

Om die reden geven andere ziekenhuizen überhaupt geen percentages aan, maar 'daar waar nu verder opgeschaald wordt, moet ook verder worden afgeschaald', aldus een woordvoerder van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.

Landelijke druk

En de vraag is groot: afgelopen vrijdag besloot Tamara van Ark, minister van Medische Zorg, de druk op de regio’s buiten de Randstad verder op te voeren. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding krijgt meer bevoegdheid om ziekenhuizen een bepaald aantal coronapatiënten toe te wijzen. De spreiding van coronapatiënten verliep soms moeizaam, omdat ziekenhuizen buiten de zwaar getroffen Randstad ook graag de gewone zorg voor hun eigen patiënten in stand houden.

"Het was ook landelijk afgesproken dat de coronazorg deze keer niet ten koste mocht gaan van de reguliere zorg. Alleen worden we nu ingehaald door de feiten", zegt een woordvoerder van het Ziekenhuis Rivierenland daarover.

Extra coronabedden

Vrijwel alle Gelderse ziekenhuizen geven aan te voldoen aan die extra landelijke vraag. "De afspraak is dat wij op dit moment 22 bedden voor covid bewezen patiënten in de kliniek hebben. En vanaf 3 november 28 bedden voor bewezen COVID patiënten. Los daarvan leveren we ook IC zorg voor covid-patiënten", zegt Gelderse Vallei.

Ook het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen zet weer extra coronabedden neer. "Wij gaan dinsdag het aantal bedden op de corona-afdeling opschalen van 24 naar 28. Dit heeft te maken met het landelijke spreidingsbeleid en heeft als doel de coronapatiënten te verdelen over de ziekenhuizen in Nederland. Zo voorkom je dat het ene ziekenhuis helemaal vol ligt met coronapatiënten en dus moet afschalen, terwijl op ander plekken nog ruimte is."

Schuren en wrijven

Zelfs het Rijnstate moet nu de planbare zorg deels uitstellen. Het was één van de weinige ziekenhuizen dat de volledige reguliere zorg nog in de been hield. "Maar dat begint te schuren en te wrijven", zegt een woordvoerder. "Afschalen gebeurt dan op de IDAZ-afdeling, waar kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen worden opgevangen, en op de MDL-afdeling (maag, darm, lever, red.). Ook overwegen we weer om twee operatiekamers te sluiten. Die hebben we eerder al twee dagen dicht gehad, waarna ze weer volledig zijn opgestart."