Politieke crisis in Renkum: partijen lijnrecht tegenover elkaar

Dat Renkum de afgelopen jaren richting de financiële rand van de afgrond heeft gekoerst is onzin, stelt PvdA'er Tom Erkens. Hij wijst erop dat er al miljoenen zijn bezuinigd en van 'financieel wanbeheer' dus geen sprake is. Maar het was niet goed genoeg, blijft de oppositie volhouden.

Samen met zijn overgebleven coalitiepartners GroenLinks en VVD trommelde de sociaaldemocraat maandagochtend de regionale pers op om hun kijk op de bestuurscrisis toe te lichten. "Wij willen het beste voor Renkum, maar daar denkt niet iedereen hetzelfde over", betoogt Wouter Hoge (VVD). Zo stapte D66 volgens hem 'ineens' uit de coalitie. "Weglopen is niet goed."

En ook tegen het beeld dat een aantal oppositiepartijen neerzetten, moet nodig wat tegenwicht worden geboden, meent Erkens. Dat CDA-collega Coen Geerdes stelt dat het karretje in Renkum de afgelopen jaren 'aardig de poep in is gereden', is volgens hem feitelijk onjuist.

'Niet goed genoeg'

Maar die kritiek kan Geerdes niet plaatsen als hij naar de feiten kijkt, vertelt de christendemocraat aan Omroep Gelderland. "Het is hard achteruit gegaan. Dus het was niet goed genoeg." Zo hadden de belastingen volgens hem eerder stapsgewijs verhoogd moeten worden in plaats van nu 'drastisch'. "Ook verdienen we geen geld op onze grond. Dat kan een financiële buffer geven." Verder is er volgens Geerdes nog 'veel winst' te behalen in de zorg. "Daar hebben we hulp bij nodig."

'Voelt niet gezamenlijk'

Danielle van Bentem van grootste oppositiepartij GemeenteBelangen is ontstemt over de actie van de coalitiepartijen om buiten hun medeweten een persmoment te organiseren. "Dat verrast me. We hadden afgesproken dat niet te doen." De raadsfracties zijn momenteel in overleg om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen dat zoveel mogelijk partijen steunen. "Maar dit voelt zo niet als een gezamenlijk proces. Ze doen nu precies wat ze ons eerder verweten. Jammer!"

Ook Geerdes ziet de afstand hierdoor groter worden en verwacht geen snelle toenadering tot zijn partij. "Kennelijk zijn onze voorwaarden te hard." Hij is verbaasd over de communicatie van de drie partijen.

Het 'schip door de storm loodsen' is nog altijd het doel volgens Eveline Vink (GroenLinks). "De deur staat open voor iedereen. Maar je kunt niet alleen maar aan boord komen om kritiek te leveren."

'Zeiken en issues maken'

"Als partijen over alles zeiken en van de kleinste dingetjes issues maken, is dat ook geen doen", stelt VVD'er Hoge. Door de negatieve berichtgeving verliezen de inwoners volgens hem het vertrouwen in de politiek. Daarmee beschadig je het instrument, vindt Hoge. "En als de wagen al in de poep is gereden. Wie is er dan bereid om vieze schoenen te krijgen?", vraagt de liberaal zich af.

Er is afgesproken om de komende weken eerst de Renkumse begroting vast te stellen. Daarna zullen de gesprekken over een nieuwe coalitie verdergaan. Welk belang een oppositiepartij heeft om een goed jaar voor de verkiezingen nog op dit schip te stappen? "Verantwoordelijkheid nemen, vinden burgers ook belangrijk", meent Erkens.

