Jeugdleden spelen onderling voetbaltoernooi bij Viod in Doetinchem

"Het is wat spannender voor ons, want iedereen heeft zorgen voor de toekomst", aldus Bas Derks, bestuurslid jeugd bij de Doetinchemse amateurvereniging. Ondanks zorgen over de opkomst door de coronacrisis, deden 450 deelnemers mee aan het onderlinge toernooi. "Dat is tachtig procent van alle spelers die we hebben in de jeugd, dus een fantastische opkomst", zegt een vrolijke Derks, die de voetballers van de tribune zag sprinten toen ze het veld op mochten. "Daar ben ik erg blij mee. Heerlijk om het enthousiasme van de jongens en de meisjes te zien."



Ondanks dat het merendeel van de jeugdleden meedeed aan het toernooi, kwamen enkele leden volgens het jeugdbestuur niet vanwege het coronavirus. Derks begrijpt die keuze: "We hebben goede maatregelen genomen en van tevoren het plan overlegd met de gemeente en Sportservice Doetinchem", zegt het bestuurslid. "Maar het is een vrijwillige beslissing. Als ouders niet willen dat kindertjes meespelen, is dat een keuze die we respecteren. Geen enkel probleem."

Ouders missen, of niet?

Dankzij de maatregelen tegen het coronavirus was het toernooi wel anders dan normaal. Zo stonden er geen ouders langs de kant. Voetbalster Ruth noemt het een uitkomst, maar Kasper is het daar niet mee eens: "Ze moedigen je aan en willen dat je wint, dat is veel fijner." De komende drie weken houdt de voetbalvereniging vast aan het toernooi op de zaterdag. "Daarna zien we wel of we verder kunnen", zegt Derks. "Maar we gaan de komende weken absoluut door."