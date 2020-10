Helemaal alleen in de bieb? In Putten kan het

Welke boekenwurm droomt er niet van. In het donker, in alle rust, alleen in een bibliotheek lopen. Winnaar van de Libris Literatuur Prijs, Rob van Essen, heeft er wel eens over gefantaseerd geeft hij toe in zijn toespraak op de opening van de ruimere openingstijden. Al was de bieb in Rijssen, waar hij als kind (met lidmaatschapsnummer 2552) boeken verslond ook onbemand: "Er werkten alleen vrouwen."

In deze tijd waar je niet naar de bieb hoeft om de encyclopedie door te spitten voor een antwoord op je vraag, is hij nog altijd warm pleitbezorger van het 'concept bibliotheek', ook al is dat concept veranderd. Vooral omdat je in de bibliotheek dingen vindt waarvan je niet wist dat je ze zocht: "Zoeken is iets anders dan een boek bestellen, zoeken verruimt de blik."

'Putten loopt niet vaak voorop'

"Putten loopt niet vaak voorop," aldus wethouder Koekoek tijdens de openingshandeling. Dat de bibliotheek dat nu wel doet vindt hij fantastisch, ook al komt hij persoonlijk niet veel aan lezen toe. Dit plan komt nog uit de koker van de vorige directeur na een onderzoek onder de leden van de bibliotheek. Ruimere openingstijden was één van de dingen die ze graag wilden, ook al is de bieb dagelijks van 9 tot half 6 open én is er een koopavond.

Tot op heden kon dat niet met 40 medewerkers en de 250 vrijwilligers en dus werd gekeken naar oplossingen bij de buren. Duitsland en België werden bezocht en zo kwam het plan voor een bibliotheek waar leden buiten openingstijden terecht kunnen. Plannen voor een grootste start met een draaimolen voor de deur lagen al klaar, maar toen kwam corona om de hoek kijken.

Directeur van de bibliotheek, Ben van Heesbeen, stelde de plannen uit. Maar toch was het ook corona dat er voor zorgde dat leden het heel fijn vinden dat ze nu op rustige tijdstippen de bieb kunnen bezoeken. Zo concludeerde Gert Heiwegen ook. Hij is één van de leden die mocht proefdraaien.

'Het is als rijden met een geleende auto'

Grote vraag is natuurlijk, is het wel veilig zo'n bieb met al die boeken met alleen wat cameratoezicht? Zeker volgens de directeur: "Het voelt voor de leden alsof we ze de sleutel van onze voordeur geven, daar ga je verantwoordelijk mee om." Precies de ervaring van Heiwegen. Als hij uit de bieb vertrok tijdens de testperiode controleerde hij goed of de deur dicht was. "Het is alsof je een auto van iemand leent, dan rijd je ook voorzichtig, dat is precies hetzelfde."

De bibliotheek hoopt dat andere vestigingen volgen, maar ook dat leden de weg naar de bieb terugvinden nu het rustiger is door corona. Mochten er nog leden zijn die niet naar de bieb kunnen komen, maar wel graag lezen, dan bezorgt de bieb nog altijd boeken thuis.