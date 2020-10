Zwembad Rozengaarde in Doetinchem in hoger beroep over tegels

Het wedstrijdbad werd afgelopen zomer hersteld

''We hebben de rechtbank laten weten dat we in hoger beroep zullen gaan", meldt manager Thony Mul van Zwembad Rozengaarde. "Nu zullen beide partijen stukken aan gaan leveren, waarna de zaak opnieuw wordt beoordeeld." In 2013 werden de tegels aangelegd, maar deze lieten op een later moment los. Het therapie- en het wedstrijdbad zijn inmiddels hersteld. De rechter oordeelde enkele maanden geleden dat onvoldoende bewezen is dat de schade aan het bad is veroorzaakt door de tegelzetter, waardoor Rozengaarde het bedrag van ongeveer 300.000 euro zelf zou moeten betalen.



Het tijdspad voor de aankomende procedure is volgens Mul lastig in te schatten. "Er is nu nog niet heel veel te zeggen over hoe het precies gaat lopen", zegt de manager, die ondanks de eerdere uitspraak strijdbaar blijft. "We zijn in ieder geval van mening dat we een goede kans hebben om deze zaak te winnen.''