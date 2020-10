Tientallen leerlingen op één school besmet met corona

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Scholieren Hedda en Okke uit Doesburg denken wisselend over het volgen van online onderwijs. Okke (15): "Het scheelt wel reistijd." Alhoewel hij toegeeft dat er ook genoeg afleiding is. "Ik speel ook graag FIFA , een online voetbalvideo-spel."

Meer dan tien coronagevallen in één klas

Hedda (17) zit in het eindexamenjaar bij het Lorentz: "En dan vind ik het wel moeilijk dat ik nu al weer enkele weken thuis ben. In mijn klas waren ineens veel jongeren met coronaverschijnselen. Ikzelf ook. Gelukkig was mijn uitslag negatief. 11 klasgenoten waren wel positief."

Ik heb liever gewoon les vanwege mijn examens Hedda leerling Lorentz Lyceum

Nu moet ze vanwege de corona-uitbraak weer thuis aan de slag. "Het betekent wel dat ik al zeker anderhalve week thuis ben en de lessen online moet volgen. Ik weet niet of dat wel zo goed is met het oog op de examens."

Jeugd ontmoet elkaar ook na school

Jongeren treffen elkaar ook buiten school, weet rector Willem Zwart van het Lorentz Lyceum. Hij denkt dat de corona-uitbraken komen doordat jongeren elkaar buiten school opzoeken in vriendengroepen. Zwart: "We weten dat er groepen leerlingen zijn die buiten school afspreken. Die hele groep krijgt dan klachten en besmet elkaar."

Hele school sluiten willen we niet Willem Zwart rector

De hele school sluiten wil de rector niet. "We hebben gezegd als maatschappij: scholen blijven open. Dat is ook beter voor de leerlingen en voor de maatschappij. Het online onderwijs gaat goed, maar de voorkeur gaat toch naar het echt samenzijn in een klas."

Ook Hedda en Okke twijfelen of een paar dagen extra online onderwijs helpt om de corona-uitbraak tegen te gaan. Okke: "Het heeft geen zin als vrienden elkaar nog steeds zien en afspreken buiten school om."

'Het is lastig'

Maartje Buijs, conrector onderwijs van het Lorentz Lyceum begrijpt deze reactie. Buijs geeft aan dat er in de communicatie naar ouders en leerlingen ook wordt opgeroepen rekening te houden met de corona-uitbraak. Buijs: "Het is lastig, maar wij kunnen alleen maatregelen op school nemen en thuis hopen we dat mensen ook verstandig omgaan met de coronaregels."

Het Lorentz Lyceum in Arnhem maakt deel uit van de scholenkoepel Quadraam. Bij de andere scholen gaan, voor zover bekend, alle leerlingen nog zoveel mogelijk wel gewoon naar school.