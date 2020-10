Dit echtpaar is 70 jaar getrouwd en kan het toch vieren

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het echtpaar woont in woonzorgcentrum De Schoven. Vrijwilligers, bewoners en het personeel willen deze feestelijke dag niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom waren ze afgelopen vrijdag al druk in de weer met een grote verrassing.

Traditie in de Achterhoek: boog met roosjes

Want in de Achterhoek is het een gebruik dat er een ereboog met roosjes gemaakt wordt als er iets te vieren valt. En dus hebben bewoners en vrijwilligers afgelopen vrijdag van rood crêpepapier tientallen roosjes gevouwen.

"Dat doet u goed hoor", zegt vrijwilliger Henny. Ze helpt de bewoners bij het vouwen van de roosjes. "Het echtpaar was altijd heel actief hier in de samenleving", legt Henny uit. "En daarom moet hun feestdag wel gevierd worden."

Bewoners en vrijwilligers waren afgelopen vrijdag al druk bezig met de voorbereidingen. Foto: Omroep Gelderland.

'Het zijn de kleine dingen die het nu doen'

Het personeel van het woonzorgcentrum doet er ook alles aan om vandaag een feestdag te laten zijn. "Het zijn toch de kleine dingen die het nu doen", zegt Erik Schipper. Hij is verpleegkundige en heeft de afgelopen dagen van alles bedacht. "Heel veel kan nu niet en daarom moet je kijken wat er wel kan."

Binnen is op dit moment geen optie en daarom wordt er buiten groots uitgepakt. De boog met roosjes die de bewoners afgelopen vrijdag hebben gemaakt, gaat vandaag naar buiten. En dat is nog niet genoeg. De vrijwilligers en het personeel hangen vlaggetjes op, zetten een tent neer en blazen ballonnen op. "Op deze manier krijgt het echtpaar toch het gevoel speciaal te zijn", zegt Schipper.

Er wordt van alles opgebouwd om er toch een 'feestje' van te maken. Foto: Omroep Gelderland.

'Prachtig, zo is het toch feest!'

Als alles er buiten piekfijn uitziet is het tijd om het echtpaar te verrassen. En een verrassing is het. Glimlachend komen ze naar buiten. Meneer zit inmiddels in een rolstoel. Mevrouw duwt haar man naar de boog. Ze kijken elkaar aan en lachen. "Dit is echt heel er mooi", zeggen ze allebei. "Het maakt deze dag toch nog feestelijk."

Eigenlijk hadden ze zondag de mijlpaal groots willen vieren. "Samen met onze kinderen, kleinkinderen en vrienden wilden we eten en een feestje vieren. We hadden dat al lang geleden geboekt, maar helaas." Niet alleen de bewoners en vrijwilligers zetten het echtpaar in het zonnetje.

Het echtpaar kan hun geluk niet op als ze de versieringen zien. Foto: Omroep Gelderland.

"Gisteren hebben we een hele toer gemaakt met een bus langs alle huizen waar we ooit gewoond hebben", vertelt mevrouw Vellekoop. "Bij ieder huis stonden kinderen en kleinkinderen. Dat was echt fantastisch." Door corona hebben ze niet het feest kunnen vieren dat ze wilden, maar ze hebben er andere verrassingen voor terug gekregen.