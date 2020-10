Bert (80) maakt graag muziek en zet alles op Facebook

Hij is vandaag 80 jaar geworden. Zijn hoge leeftijd weerhoudt Bert van den Heuvel uit Ugchelen er niet van zijn hobby: het spelen op een keyboard, te combineren met iets 'nieuws': Facebook. Sinds 1 augustus plaatst hij filmpjes waarin hij vanaf zijn bovenkamer verschillende liedjes op het instrument speelt. Inmiddels zijn dat er al vijftien, maar het einde is nog niet in zicht. Bert wil in ieder geval naar de honderd toewerken.

Met een grote glimlach zit Bert achter zijn keyboard, want muziek maken is toch wel zijn grote passie. Dat begon al op jonge leeftijd. "Ik moest piano leren van mijn ouders, maar dat ging niet heel goed. Muzieknoten lezen kan ik namelijk niet, dus ik moest het op een andere manier leren."

Bert doet daarom alles op gehoor. "Ik luister een keer of vijf naar een liedje en daarna ga ik het zelf spelen. Het is niet helemaal hoe het hoort, maar het werkt voor mij. Daar gaat het om", lacht hij. "Alles uut de kop."

Verzoekjes

Voor hem is dat de heel gewoon. "Anderen vindt het knap. Ik kan wel zeggen dat ik dat ook vind, maar ik vind dit gewoon normaal. Ik ben niet anders gewend." Facebook-vrienden weten hem inmiddels te vinden. Er komen dan ook veel verzoekjes voor hem binnen. Bert vindt het fijn dat hij zijn passie met anderen kan delen. "Daar geniet ik ook weer van."

Inmiddels is de Ugchelnaar al twintig jaar met pensioen. Daarvoor heeft hij als vrachtwagen- en buschauffeur gewerkt. Met de bus reed hij vaak over de Hoge Veluwe. "Toen liep de buslijn nog midden door het park, nu is dat namelijk niet meer zo."

Grapjas

In zijn bus zaten dagjesmensen die bijvoorbeeld het Kröller-Müller gingen bezoeken. Bert lacht. "Daaronder waren ook veel Chinezen. Dat was altijd heel gezellig. Soms gooide ik een Chinees-klinkende kreet door de bus en sloot ik af met Kröller-Müller. Niemand die begreep waar het over ging, maar grappig was het zeker wel.

Naast thuis muziek maken, helpt Bert ook nog mee bij een zangkoor voor verstandelijk beperkte mensen. "Ik begeleid hen met muziek, zij gaan dan zingen." Normaal gesproken doet hij dat één keer per week, maar nu met corona ligt alles stil.

"Ik had eerst gezegd dat ik tot mijn tachtigste door zou gaan, maar nu we met het virus zitten, heb ik dat vertrek uitgesteld. Een tijdje geleden floepte uit mijn mond dat ik het tot mijn 85ste nog wel wil doen. Ach ja, het maakt ook niet uit. Iedereen die meedoet geniet ervan, dat is natuurlijk hartstikke leuk.