VLOG | De vriend van Esther heeft corona, dat maakt samenleven lastig

Haar vriend Thomas is positief getest op corona. En opeens ziet ze zichzelf genoodzaakt tenminste tien dagen thuis te blijven en afstand van elkaar te houden. Hoe gaan ze dat oplossen in een tweekamerappartement?

Bekijk hieronder een stuk uit de vlog, op YouTube staat de hele vlog.

Gelukkig heeft Thomas lichte klachten en is hij niet heel erg ziek, maar Esther wil het liever niet krijgen en dus komen ze in een situatie terecht waar heel veel mensen momenteel in verkeren. Hoe ga je daar mee om? Waar loop je tegenaan?

Het is natuurlijk niets in vergelijking met mensen die doodziek zijn of heel hard moeten werken in de zorg, maar het is wel een uitdaging.

Esther legt haar ervaringen en dagelijkse worstelingen vast in een vlog.