Stichting Present organiseert Kerstengelenproject

Een mooie manier om in de periode vóór Kerst een lichtpuntje te zijn voor iemand die het nodig heeft.

Het is najaar en het aftellen naar Kerst is alweer bijna begonnen! Waar het voor de één een tijd van gezelligheid met familie en vrienden is, is het voor de andere een periode van eenzaamheid. Hoe mooi is het dan als we in deze bijzondere tijd meer naar elkaar omzien en een beetje extra aandacht geven aan de mensen die het nodig hebben?

Wat doet een Kerstengel?

In de vier weken voorafgaand aan Kerst (29 november tot 24 december) breng je als ‘Kerstengel’ in totaal vier keer een presentje bij iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. Dit kan anoniem maar hoeft niet. Het gaat om een klein gebaar of presentje. Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, een verrassing aan de deur te hangen of wat lekkers te bakken. Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen.

Voor wie word je een Kerstengel?

Ouderen, jongeren, kinderen, ziek en gezond, eigenlijk komt gewoon iedereen die wat extra aandacht verdient in aanmerking als Ontvanger van Kerstengel-presentjes.

Ontvangers opgeven

Ken je zelf iemand uit je omgeving die wel wat extra aandacht verdient? Geef hem of haar dan op als ontvanger van kerstengel-presentjes.

Stichting Present slaat een brug tussen de mensen die iets te bieden hebben naar de mensen die daarmee geholpen worden. Deze mensen hebben geen eigen netwerk of financiën. Groepen vrijwilligers helpen (eenmalig) deze mensen in hun eigen woonplaats zodat ze net de hulp ontvangen om weer verder te kunnen. In een dag verlichten wat al maanden donker is. Een lichtpuntje zijn!

Present Bronckhorst heeft ook een kerstengelenproject en in Wageningen is een soortgelijk project onder de naam Thanks & Giving away.

Aanmelden is mogelijk tot 15 november! Wil je jezelf opgeven als Kerstengel of wil je iemand opgeven die wat extra aandacht verdient? Reageer dan hieronder.