Louky zou graag met haar oude schoolvriendin Irene in contact willen komen!

Mijn moeder is geboren en getogen in Arnhem. Zij woonde destijds in Boven Van Pallandstraat haar ouders hadden een heren en dameskapsalon aan de van Pallandstraat. Ze zou graag weer in contact willen komen met haar schoolvriendin Irene van de Graaf van haar lagere school. Die vriendin woonde destijds in de Beneden Van Pallandstraat. Het is niet duidelijk wat de naam van de school was. Er zaten twee basisscholen in één gebouw en de beide vriendinnen zaten in de benedenschool. Na de basisschool is Louky naar het Christelijk Lyceum gegaan en toen zijn zij het contact verloren. Louky wordt volgend jaar 80 en ze zou het leuk vinden om in contact te komen met haar oude schoolvriendin om nog een keer samen herinneringen op te halen.

Kunt u dochter Mirjam helpen bij haar zoektocht naar de oude schoolvriendin van haar moeder? Reageer dan hieronder!