Arnhemmers mogen afvalbeleid bepalen, handtekeningen voor referendum zijn binnen

Het referendum over het afval in Arnhem wordt waarschijnlijk tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen in maart gehouden. Omdat een raadsmeerderheid zich achter de uitslag zal scharen, is de stem van de Arnhemmers daadwerkelijk bepalend voor het beleid dat de gemeente gaat voeren.

Over het inzamelen en ophalen van afval is in Arnhem veel te doen. Inwoners mogen zich nu uitspreken over de vraag of zij willen stoppen met het betalen per zak restafval, de ondergrondse containers van het slot willen halen en de containermonden vergroten zodat er weer 60 literzakken inpassen.

'Laat het maar gebeuren'

"En het zou me niet verbazen als een meerderheid van de Arnhemmers wil stoppen met betalen per zak", voorspelt raadslid Rebin Maref (VVD). Maarten Venhoek (D66) is ondanks 'hobbels en tegenslagen bij de invoering', nog altijd voorstander van diftar. Toch is hij blij met het referendum. "Als iets kennelijk zo leeft, moet je daar respect voor hebben. Laat het nu maar gebeuren. Laat de stad het maar zeggen."

"Uniek", noemt initiatiefnemer Gerrie Elfrink (SP) het feit dat de benodigde handtekeningen nu al bijeen zijn. "Dit is een duidelijk signaal naar het stadsbestuur."

'Die profiteren ervan'

"Het is ongelooflijk belangrijk dat mensen straks naar de stembus komen", wil hij de inwoners meegeven. "Zeker degenen uit de zwaarst getroffen wijken", waarmee Elfrink de minder welgestelde stadsdelen bedoeld, waar de afvaldumpingen erger zouden zijn. Alleen het meer welvarende deel van de bevolking, is volgens de SP'er enthousiast over het systeem. "Die profiteren er namelijk van. En die komen traditioneel vaker naar de stembus."

