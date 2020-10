'Draai vuurwerkverbod terug', grote zorgen bij de politiek

Verschillende partijen in de gemeenteraad van Nijmegen willen dat het verbod op het afsteken van vuurwerk in de Waalstad wordt teruggedraaid. In maart nam een meerderheid van de raad een motie aan die ervoor zorgde dat het verbod er kwam. De tegenstemmers van toen hameren nu nogmaals op de problemen die ze zien aankomen voor de komende jaarwisseling.

De lokale partij VoorNijmegen.Nu heeft een initiatiefvoorstel geschreven om het afsteekverbod weer ongedaan te maken en collega-oppositiepartij de Stadspartij Nijmegen heeft vragen gesteld aan het college met een oproep het verbod op zijn minst uit te stellen tot twee januari 2021.

Apeldoorn en Arnhem stelden al uit

De gemeenten Arnhem, Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven, Schiedam en Soest hebben hun vuurwerkverbod al uitgesteld. Twee belangrijke argumenten daarbij zijn een handhavingsprobleem en vrees voor juridische problemen als schadeclaims van vuurwerkondernemers.

Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad nam in maart van dit jaar een motie aan waarmee het verbod op het afsteken van vuurwerk in Nijmegen een feit werd. Jean-Paul Broeren van de Stadspartij Nijmegen vreest dat het verloop van de jaarwisseling er door het verbod wel eens grimmiger op zou kunnen worden: "Dat denk ik wel, dat gevoel heb ik wel." Hij proeft dat de boosheid leeft onder de Nijmegenaren.

Foto: nijmegen.nl

Rechtszaak

Broeren denkt ook dat veel mensen de boete voor het afsteken wel voor lief zullen nemen. "En die krijg je toch niet, want er is niemand om te handhaven", voegt hij daar cynisch aan toe. Collega-raadslid Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU deelt de zorgen. De politici kijken met belangstelling uit naar het kort geding tegen de gemeente Rotterdam dat eind deze week dient.

De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (vuurwerkondernemers, RH) eist dat het verbod daar van tafel gaat. De uitspraak in dat kort geding kan gevolgen hebben voor Nijmegen en voor Heumen waar de politiek opdracht heeft gegeven om het afsteekverbod voor vuurwerk nog voor deze jaarwisseling in de APV van de gemeente op te nemen.

Dom idee

Ook de VVD in Nijmegen stemde tegen het afsteekverbod. Nick de Graaf van die partij ziet de uitspraak in het kort geding tegen de gemeente Rotterdam somber tegemoet. "Mijn inschatting is dat de gemeente Rotterdam gewoon in het gelijk gesteld gaat worden. Ik zou het heel bijzonder vinden als dat niet het geval zou zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik het verbod in de APV gewoon nog steeds een dom idee vind." Volgens hem moet je die discussie landelijk voeren en niet lokaal.

De initiatieven van de Stadspartij en VoorNijmegen.NU noemt De Graaf dappere pogingen. "Maar de beslissing is al genomen. Het interesseert ze niet zoveel of het juridisch allemaal klopt of niet. Ze hebben zo'n verschrikkelijke hekel aan vuurwerk dat ze het koste wat het kost gaan verbieden. Er is ook helemaal geen handhavingscapaciteit, los van of het nou mag of niet." De Graaf vraagt zich hardop af of de APV, zoals het college stelt, juridisch ook geldt in de achtertuin van mensen.

Politie: onvoorspelbare jaarwisseling

Coalitiepartij SP stemde ook tegen het verbod. Fractievoorzitter Hans van Hooft wijst ook op het handhavingsprobleem. Hij lacht: "We gaan het zien." Hij voorziet ook een toename van meer zwaarder vuurwerk dat van over de grens het land in komt. Hij verwacht die vraag thuis ook: "Papa, ga je mee naar Duitsland?" Dat beeld lijkt bevestigd door de tienduizenden kilo's illegaal vuurwerk die een speciale taskforce van de politie al in beslag heeft genomen. De controles, onder meer aan de grens, zijn sterk opgevoerd.

De politie noemt het een 'zorgelijke tendens' dat er veel illegaal vuurwerk over de weg wordt vervoerd. Niet alleen door handelaren, maar ook steeds meer door liefhebbers. Er ontstaan volgens de politie zo levensgevaarlijke situaties wanneer vanuit voertuigen midden in een woonwijk vuurwerk verhandeld wordt. De sterke arm der wet verwacht een 'onvoorspelbaar verloop' van de jaarwisseling. Wijkagenten merken nu al een toenemend maatschappelijk ongenoegen door de coronamaatregelen.

