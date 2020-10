Diefstallen en vernielingen bij fietsenstalling Passerelle in Dieren

In de nieuwe fietsenstalling aan de zuidzijde van het trein en busstation in Dieren vinden regelmatig diefstallen en vernielingen plaats. Deze fietsenstalling is verlaagd uitgevoerd waardoor er geen vrij zicht op de gestalde fietsen is.

Momenteel worden er, tegen de zin van de gemeente Rheden in, veel fietsen buiten de stalling geplaatst. Of het één verband houdt met het ander is niet bekend. Wel heeft de gemeente een bord geplaatst met de tekst ‘fietsen die buiten de stalling staan, worden binnenkort verwijderd’.

Om dit bord heen staan nog dagelijks fietsen gestald. In het gebied is echter geen stallingsverbod, hiervoor dient de gemeente de ‘algemene plaatselijke verordening’ (APV) aan te passen.

Foto: Studio Rheden

Naar aanleiding van schriftelijke raadsvragen van Hendri Witteveen (CU) geeft de gemeente aan dat de fietsenstalling in beheer is bij ProRail en dat deze verantwoordelijk is de veiligheid in de fietsenstalling. Er zijn aanvullende vragen gesteld aan het college van B&W over de contacten hierover met ProRail.