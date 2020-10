Dit is waarom je de regenpijp moet afkoppelen van het riool

Hoe meer afvalwater naar de rioolwaterzuivering stroomt, hoe meer water gezuiverd moet worden. Dat leidt tot hogere kosten die we door middel van de zuiveringsheffing uiteindelijk zelf betalen. Bovendien wordt het zuiveringsproces effectiever als afvalwater zo min mogelijk verdund is. Hoe dat zit legt Karin de Boer van Waterschap Rivierenland uit in onderstaande video:

Wadi is Arabisch

In veel nieuwbouwwijken is de regenpijp standaard afgekoppeld van het riool. Vaak wordt het water daar opgevangen in zogenaamde wadi's. Een wadi is de Arabische naam voor een rivierdal dat vaak droog staat.

De wadi in de Burense nieuwbouwwijk De Lage Korn is een verdiept grasveld waar overtollig regenwater tijdelijk wordt opgevangen. Als er in korte tijd zoveel neerslag valt dat de wadi volloopt, stroomt het regenwater naar een brede sloot in de wijk.

Ook als er geen wadi in de buurt is om je regenwater naar toe te leiden, is het mogelijk om de regenpijp af te koppelen van het riool. Het water kan dan bijvoorbeeld worden opgevangen in een regenton. Ook zou je ervoor kunnen kiezen om zelf een wadi in de tuin te maken.

Daarbij is het belangrijk om het regenwater weg te leiden van de woning, anders kunnen er vochtproblemen ontstaan. De Boer roept woningeigenaren op om hun regenpijp af te koppelen. "Het is niet moeilijk en we moeten het met zijn allen doen. Alle druppels helpen."

