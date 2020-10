Babette en Ties leren in een stripboek over de Gelderse geschiedenis

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Meester Dennis van de John F. Kennedyschool in Zutphen kreeg maandag als eerste het stripboek en het lespakket overhandigd. "Eigenlijk vinden kinderen geschiedenis altijd wel interessant, maar als het dichterbij komt wordt het echt betekenisvol voor de kinderen."

Binding met de regio

Maar wat weten de groep zessers eigenlijk al van Gelderland? Babette en Ties kijken elkaar aan en giechelen. "De stadsmuur in Zutphen, die is heel oud", zegt Ties. "Iets met Gelre, en iets met K....", vult Babette aan. Dat ze nog niet zoveel weten van de historie van onze provincie is niet zo gek, maar binnenkort gaat dat als het goed is veranderen.

Meester Dennis gaat namelijk nog deze week het lespakket in de klas gebruiken. Hij denkt dat de verhalen over de lokale geschiedenis belangrijk kunnen zijn voor de binding met de regio. "Als je wat weet over de stad waar je geboren bent, dat daar een mooie geschiedenis achter zit, dat geeft waarde aan hoe leuk je je stad vindt en waarom de stad nu is zoals ie is."

Draken, ridders en jonkvrouwen

Het lespakket is een initiatief van de Ridders van Gelre en de stichting Cultuur en Erfgoedlab in Zutphen. "De provincie Gelderland heeft een sprookjesachtige geschiedenis, maar deze is nauwelijks bekend bij de inwoners", aldus Bas Steman. Samen met René Arendsen maakt hij het programma Ridders van Gelre, dat Omroep Gelderland vanaf 2015 uitzendt.

Alle basisscholen in Gelderland krijgen het lespakket opgestuurd. Leerlingen kunnen vervolgens in de klas met vragen, opdrachten en filmpjes zelf aan de slag. Babette en Ties zijn over het stripboek in ieder geval al enthousiast. “Je kan er veel van leren, het is spannend, en je kunt heel veel geheimen ontdekken.”

