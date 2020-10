Doodzieke beuk wordt na bijna 250 jaar gekapt

De beuk is niet meer te redden. Drie droge zomers op rij en de reuzenzwam hebben de boom geveld. "Die zwam, dat is een schimmel en die zit in de wortelstam van de beuk", vertelt boswachter Guus Ebenau van Natuurmonumenten op Radio Gelderland. "Daardoor wordt hij heel onstabiel en kan hij bij harde wind omvallen."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Omdat de boom vlakbij de keuken van het landgoed staat, is dat een risico dat niet genomen kan worden. Dinsdag gaat de stam om, de kroon en grote takken zijn vanwege de veiligheid al weggehaald.

Grote hijskraan

Met behulp van een hele grote hijskraan wordt de beuk omgezaagd in drie tot vier stukken, van elk ongeveer vijf tot zes meter lang. "De boom heeft een omtrek van ruim vijf meter, dus dat zijn echt gigantische brokken hout", vertelt Ebenau, die de boom jarenlang verzorgde.

De brokken worden naar Schaarsbergen gebracht, waar eind februari de jaarlijkse Rondhoutveiling wordt gehouden. "Ik hoop dat hij nog een beetje gaaf is van binnen, want hij kan hol zijn. Maar zelfs dan is er nog vraag naar."

Dubbel antiek

De boswachter verwacht dat de beuk gewild zal zijn, omdat hij op de landelijke monumentenlijst staat. Zo kan de boom een tweede leven krijgen, want uit zo'n groot stuk kan bijvoorbeeld een tafelblad worden gemaakt.

"Dan heeft hij ook een langer leven eigenlijk", aldus Ebenau. "Als je hem dan heel lang laat staan, is hij dubbel antiek." Er zijn dan wel tien mensen voor nodig om dat blad een eetkamer in te krijgen, want volgens de boswachter is het hout loodzwaar.

Boom blijft verbonden met Hackfort

Ter nagedachtenis blijft waarschijnlijk een klein stukje van de rode beuk achter op Hackfort. Boomliefhebbers kunnen tevens nog steeds terecht op het landgoed, want er staat nog een andere boom van 230 jaar oud.

Toch heeft ook die een aantasting. "Door jaarlijks daarop te controleren kunnen we die boom zo lang mogelijk laten staan", aldus Ebenau. "Maar er komt een moment dat deze ook moet wijken."