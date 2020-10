Intimidatie en veel overlast door jongeren, politie treedt hard op

In Duiven zijn de afgelopen weken 10 boetes en ruim 15 waarschuwingen uitgedeeld aan jongeren die voor overlast zorgen. Afgelopen maanden merkten omwonenden en ondernemers van het Eilandplein, de politie en de gemeente ineens een toename van overlast door groepen jongeren. Hoe dit komt, is niet helemaal duidelijk, maar raddraaiers worden sinds kort harder aangepakt.

Er zijn inwoners die zich zelfs in hun eigen huis niet meer veilig voelen. Een man -die anoniem wil blijven- spreekt over intimidatie en bijna dagelijkse overlast van de jongeren. Hij is er inmiddels zo klaar mee dat hij het liefst uit Duiven wil verhuizen. Regelmatig hangt er een grote groep jongeren rond in de buurt van zijn huis. Enkele keren is er zwaar vuurwerk afgestoken.

"En de politie komt dan niet, want die is te druk met andere zaken", vertelt hij gelaten. Buren herkennen de problemen. Ze wonen al jaren in Duiven en hebben het nog nooit zo onrustig gehad in de buurt als de laatste maanden.

Aangrijpende ervaringen

De Duivense Burgemeester Huub Hieltjes erkent de toenemende overlast en wordt geraakt door de vervelende ervaringen van zijn inwoners. "Het grijpt mij als burgervader erg aan. Iedereen heeft weleens geluidsoverlast of zoiets, maar het moet niet die vormen aannemen dat iemand hier niet meer fijn woont."

Inmiddels is een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de gemeente in gesprek met de desbetreffende bewoner om te kijken naar oplossingen. Daarnaast houdt de gemeente een enquête onder omwonenden van het Eilandplein met de vraag of ze overlast ondervinden. Een aantal heeft al gereageerd. Ook met die mensen gaat de gemeente in gesprek.

Burgemeester Hieltjes denkt dat de coronacrisis mogelijk een oorzaak is voor de toegenomen overlast. "Jongeren kunnen weinig meer doen. Uitgaansgelegenheden zitten dicht, feesten mag niet meer. Dat wil niet zeggen dat ze rotzooi moeten gaan trappen, maar het gebeurt soms helaas wel."

Handhaven en in gesprek gaan

Waar de jongeren precies vandaan komen, blijft ook een vraag. Vlakbij zit het Candea College, die zoals directeur Leon Lucas zegt 'graag een goede buur wil zijn'.

Als er leerlingen van onze school overdag tijdens schooluren voor problemen zorgen in de buurt, pakken we dat natuurlijk aan, maar zover ik nu kan zeggen, lijken de raddraaiers geen leerlingen te zijn van het Candea College." Dat weet hij door een incident op school waarbij een groep onbekende jongeren het gebouw was binnengedrongen en niet weg wilde. "De situatie was uiterst onprettig en bedreigend. Ik heb in de elf jaar dat ik in Duiven werk in ieder geval nog nooit zoiets meegemaakt."

Het blijft lastig om de groep goed in beeld te krijgen en daarop te handhaven, maar volgens de burgemeester gebeurt dit dus wel. "We weten dat het jongeren zijn ongeveer tussen de 14 en 22 jaar en ook afkomstig uit omliggende plaatsen zoals Westervoort en Zevenaar."

Nieuw is dat de jongeren bij overlast meteen een boete kunnen krijgen van 140 euro en niet meer eerst een waarschuwing. "Daar zetten we vol op in en daarnaast gaan we in gesprek met jongeren zelf en hun ouders. Aan de andere kant willen we met scholen en verenigingen om tafel om te kijken wat we kunnen organiseren voor jongeren van goede wil."

Rustiger op straat

Inmiddels zijn dus al tien bekeuringen uitgedeeld en zijn twee jongeren doorverwezen naar Halt. Volgens de gemeente en enkele buurtbewoners lijkt het de laatste dagen iets rustiger te zijn rondom het Eilandplein. Komt het door het slechte weer is, de strengere coronamaatregelen, of de extra inzet van politie en gemeente? Wie het weet, mag het zeggen.