Trots overheerst bij Vitesse na unieke prestatie

Met een grote glimlach verschijnen de Duitsers voor de camera. "We hebben geschiedenis geschreven. Daar zijn we heel blij mee, het was ook echt een doel voor deze wedstrijd", zegt Wittek. "We staan nu ook samen met Ajax bovenaan, al ons werk van de afgelopen weken wordt uitbetaald."

"Het voelt ook super goed", vertelt trainer Letsch. "Ik wist niet precies hoelang het geleden was dat Vitesse thuis won van PSV, ik hoorde 23 jaar. Daar ben ik dan uiteraard trots op. En helemaal omdat we, in mijn ogen, ook de betere ploeg waren. Alleen 15 minuten na rust was PSV even heel sterk. Maar na de gelijkmaker kwamen we weer gewoon terug en daar ben ik trots op."

Groot aandeel Wittek

Maximilian Wittek had als linksback een groot aandeel in de overwinning van Vitesse. Hij gaf twee assist. Met een hoekschop en een voorzet. "Daar ligt ook mijn kracht. Ik ben blij dat Rasmussen en Openda ook scoorden. Bij de goal van Openda moesten we nog wel even hopen op de VAR en ook aan het einde, toen PSV een strafschop leek te krijgen maar die uiteindelijk toch werd teruggedraaid. Maar de VAR was onze vriend vandaag."



Thomas Letsch vond ook dat de scheidsrechters uiteindelijk goed oordeelden. "Er staan vier scheidsrechters op het veld en drie achter een televisie. Nou, dan zal het nu wel goed zijn hè? Wij zijn de gelukkigen vandaag."

'Een watertje drinken'

Vitesse heeft nu 15 punten uit zes wedstrijden. Een ongekende start, terwijl PSV en Ajax al in het schema zaten. "Of ik dit verwacht had? Nee, ik verwachtte ook dat we meer zouden scoren dan Ajax, maar dat bleek niet mogelijk", lacht Letsch. "Nee, om serieus te zijn. Als iemand had gezegd, die punten heb je, dan had ik er meteen voor getekend. We hebben ook al die punten verdiend."

De trainer gaat zijn successen nu vieren. "Ja, ik ga naar huis en een biertje drinken. Of ik moet hopen dat er nog wat collega's op mij wachten en dat we samen een watertje kunnen drinken."