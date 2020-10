Doetinchem reikt opnieuw kinderlintjes uit

“We hadden vorig jaar drie lintjes”, vertelt burgemeester Mark Boumans. “Dat waren hele verschillende dingen. Het kan bijvoorbeeld zijn omdat je levensreddend hebt gehandeld, omdat je de politie waarschuwt bij een gevaarlijke situatie of zelf handelt, omdat je opkomt voor een bepaald belang en daarbij mensen motiveert of omdat je al heel lang je oude buurvrouw helpt. Dat je bijvoorbeeld in deze coronatijd de boodschappen doet en naar de apotheek gaat”, schetst de burgemeester een paar voorbeelden die in aanmerking kunnen komen voor een kinderlintje. “Eigenlijk krijgen we ook allerlei aanmeldingen van deze aard.”



Via de site kun je een kind dat in aanmerking komt doorgeven. “Het is heel eenvoudig. Er is geen ingewikkelde procedure, je hoeft niet hele stapels formulieren in te vullen. Een korte omschrijving met een steunbetuiging, dan redden wij ons al een heel eind.” Dat is een stuk simpeler dan bij een koninklijk lintje. “Nee dat is hier gelukkig veel eenvoudiger. Bij een koninklijke onderscheiding wordt altijd je doopceel gelicht en gekeken of je geen strafbare dingen gedaan hebt. Dat is hier natuurlijk niet zo, we zijn blij dat we allerlei jonge gasten in onze gemeente hebben die bijzondere dingen doen. Niet voor zichzelf zozeer, maar juist voor de ander. Dus die screening is heel licht.”



Uitreiking

Opgeven kan tot het einde van de maand. De uitreiking van de lintjes is in november, maar naar een goede manier wordt nog gezocht. “Vorig jaar hebben we dat in de raadzaal van het stadhuis gedaan. Dat was een hele leuke bijeenkomst waar alle drie de kinderen die een lintje kregen ook hun familie hadden uitgenodigd of de mensen waar het om ging. Dat wordt dit jaar wat lastiger.” Eigenlijk wil de gemeente de uitreiking doen op 20 november, de internationale dag van het kind. “Of dat helemaal lukt weet ik niet”, is de burgmeester eerlijk. “We moeten een beetje nadenken over een andere manier van uitreiken. Maar goed, zoals alles bij corona geldt dat we ook hier onze creativiteit moeten aanspreken om te zorgen dat het toch een leuke bijeenkomst of een leuk moment gaat worden.”