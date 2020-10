Verbod op vuurwerk wordt echt hoog tijd, zegt oogarts

De uitspraak van de rechter kan gevolgen hebben voor Nijmegen, waar op een algeheel afsteekverbod geldt. De gemeente Heumen is met zo'n verbod bezig, Arnhem en Apeldoorn hebben het uitgesteld tot na de jaarwisseling.

De roep om een totaalverbod op het afsteken – en verkopen – van vuurwerk wordt met de jaren steeds luider en luider. Gewonden, zelfs doden, toenemende schade aan de publieke ruimte en privé-eigendommen, hulpverleners die hun werk niet veilig kunnen doen en een enorme politiemacht die de boel wat in het gareel probeert te houden. En tóch wordt het elk jaar erger, zeggen de tegenstanders van de traditie.

Vergelijkbaar met Irak en Afghanistan

Oogarts Jan Keunen uit Nijmegen zou willen dat hij en zoveel andere medici rond oud & nieuw niet meer tegen bloederige taferelen hoeven aan te kijken. "Wij willen gewoon met oud en nieuw fijn een lege operatietafel en gewoon thuis kunnen blijven zitten."

Dertienhonderd gewonden waren er vorig jaar, waarvan honderden gevallen van oogletsel. Niet zelden letsels die men normaal alleen in oorlogstijd ziet, zegt de oogarts. "Als je naar het Amerikaanse leger kijkt in Irak en Afghanistan, die hebben in vijf jaar tijd net zoveel oogletsel als wij in twee keer oud en nieuw bij elkaar weten te schieten in twee nachten. Dat is gewoon niet meer te doen, er moet echt ingegrepen worden."

Driekwart van het letsel door legaal vuurwerk

Alcohol en kruid blijkt niet zelden een levensgevaarlijke combinatie. De slachtoffers zijn vaak jong. De helft van de slachtoffers zijn argeloze, ongelukkige omstanders. Keunen: "Vaak wordt gezegd: het is het illegale vuurwerk wat het probleem is, nou dat is absoluut niet zo. Zeventig procent van het letsel wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk."

Bron: Tjeerd de Faber

Kijken of het helpt

Daarbij blijkt jaarlijks 18 tot 28 procent van het legale vuurwerk toch niet veilig. Hoogste tijd, na jaren en jaren discussie, om nu door te pakken vinden deskundigen als Keunen. Te beginnen met afsteekverboden zoals in Nijmegen en Heumen. "In Nijmegen, Rotterdam en Heumen kun je dit jaar gaan kijken of het ook echt helpt", motiveert de oogarts dergelijke verboden. "Mocht het niet helpen, moeten we weer andere wegen gaan zoeken."

Met het oog op de toenemende vuurwerkellende de afgelopen jaren ziet hij het kortgeding met vertrouwen tegemoet. "Ik verwacht eigenlijk dat de rechter ook zal zeggen dat er zoveel schade in de maatschappij is, dat we daar met zijn allen iets mee moeten. Dus ik hoop op een goede afloop van het kort geding in Rotterdam."