'Illegale markt gaat ontploffen', vrees voor meer overlast door vuurwerkverbod

Vuurwerk. Je houdt ervan of juist niet. Al jaren woedt er hevige discussie over het al dan niet uitbannen van deze traditie bij het vieren van oud en nieuw. Eind deze week buigt de rechter zich over de kwestie.

De belangenvereniging van vuurwerkondernemers heeft de gemeente Rotterdam gedaagd omdat ze vindt dat een afsteekverbod niet zou mogen. Het kort geding kan gevolgen hebben voor Nijmegen en Heumen. Nijmegen heeft al zo’n verbod ingevoerd, in Heumen zijn ze ermee bezig. In Apeldoorn en Arnhem zijn de plannen uitgesteld.

'Wij zijn er de dupe van'

Voor 77 miljoen euro ging er vorig jaar de lucht in aan vuurwerk. Drie vrienden uit Heumen schieten al jaren samen voor een paar duizend euro het nieuwe jaar in. Ze hebben het gevoel dat hen het plezier wordt afgepakt omdat raddraaiers de boel letterlijk verknallen. Danny Schlebosch, en zijn vrienden Robin Paau en Jurmey Brugman balen stevig nu. "Wij zijn er de dupe van, de mensen die er fatsoenlijk mee omgaan", zegt Danny.

Ook vuurwerkverkopers, zoals de familie Van Langen uit Overasselt, zijn de dupe van het nu op handen zijnde afsteekverbod, en in de toekomst waarschijnlijk ook verkoopverbod. Van Langen verkoopt al 50 jaar vuurwerk. "98 procent gaat netjes om met vuurwerk", stelt Frank van Langen. "En dan zitten er twee procent donderjagers tussen die de boel voor de rest verpesten. Daar moet de hele vuurwerkbranche voor gestraft worden."

Boete voor lief nemen

De vuurwerkliefhebbers voorspellen massale burgerlijke ongehoorzaamheid nu er nog wel vuurwerk verkocht mag worden en tegelijkertijd een verbod geldt op het afsteken ervan. "Die honderd euro boete nemen we dan wel voor lief", verzucht Danny. Zijn maat Jurmey vult aan: "Als we dat geld uitgeven aan vuurwerk dan kan die honderd euro er ook nog wel bij". En bovendien, zo denkt Danny: "Als iedereen vuurwerk afsteekt is de pakkans toch heel klein." Ze overwegen zelfs ook om dan maar de gemeentegrens over te gaan en hun vuurwerk af te steken op een plek waar dat nog wel mag.

Ze geloven ook niet dat een verbod op het afsteken van vuurwerk ook maar iets van de problemen oplost. "Ik denk dat het alleen maar erger wordt, als ze het gaan verbieden", zegt Jurmey Brugman. Robin Paau: "Als hier de verkoop ook verboden wordt, dan denk ik dat de illegale markt wel - om het toepasselijk te zeggen - gaat ontploffen."

Vuurwerk per post

De meeste mensen die vuurwerk afsteken doen dat totaal onschuldig. Volgens de liefhebbers en de verkopers is het juist het illegale vuurwerk dat voor de grootste problemen zorgt. En juist dat vuurwerk is zeer eenvoudig via internet per post te bestellen. Verbod of geen verbod.

Frank van Langen pakt zijn mobiele telefoon erbij en scrolt door een pagina van een Poolse vuurwerksite en wijst op de Cobra, een stuk illegaal knalvuurwerk dat in Nederland populair is. "Dat geeft een klap, dat wil je gewoon niet weten. Dat zijn handgranaten. Als je dit in een winkelcentrum laat knallen, dank heeft de glasboer een flinke klus de volgende dag. Dan zit er geen ruit meer in."

