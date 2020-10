LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 24 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 24 oktober

18:55 - Een Duits hapje: 'Heel verleidelijk, maar absoluut niet de bedoeling'

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem geeft nog maar eens tekst en uitleg over de oproep om vooral niet uit eten te gaan in Duitsland. "Het is kennelijk heel verleidelijk om dat te doen, maar absoluut niet de bedoeling, zegt hij.

 

18:11 - 10.000 besmettingen van vrijdag waren er tóch minder

Vrijdag meldde het RIVM 10.007 nieuwe besmettingen. Dat was de eerste keer dat er sprake was van meer 10.000 besmettingen per dag in ons land.

Maar: zaterdag werd duidelijk dat het aantal besmettingen van vrijdag niet klopt. Na een correctie komt het RIVM uit op 9996 besmettingen. De grens van 10.000 gerapporteerde positieve testen op één dag is dus nog niet gepasseerd.

Het gegoochel met cijfers gaat door, want door ict-problemen zijn ook de cijfers van zaterdag niet compleet. Tot dusverre komt het RIVM uit op 8669 nieuwe besmettingen.

18:00 - Apeldoorn slaat graag een balletje in coronatijd

Corona of niet, tennisvereniging VEGO in Apeldoorn ziet een opvallende groei van het aantal leden. Dat is het resultaat van het tijdelijke lidmaatschap waarmee de vereniging op de proppen kwam. Daarmee kunnen mensen even ontsnappen aan bijvoorbeeld thuiswerk en veilig buiten op de tennisbaan helemaal los gaan.

17:49 - Het belangrijkste nieuws

Er zijn 736 nieuwe besmettingen in Gelderland, maar de cijfers zijn niet compleet

Het landelijk aantal van 10.007 besmettingen van vrijdag was in werkelijkheid 9996, aldus het RIVM.

De drie veiligheidsregio's in Gelderland roepen inwoners op niet over de grens uit te gaan eten.

Medewerkers van de afdeling longgeneeskunde in ziekenhuis Rijnstate zijn besmet met corona.

17:49 - 736 nieuwe coronagevallen in Gelderland, maar cijfers zijn niet compleet

De provincie Gelderland telde de afgelopen dag 736 nieuwe coronagevallen. Dat laten de cijfers van het RIVM zien. Een dag eerder waren er nog 782 nieuwe besmettingen.

De ziekenhuizen in onze provincie telden de afgelopen 24 uur negen ziekenopnames. Er kwamen drie geregistreerde coronadoden bij.

Door haperende ict vallen de cijfers mogelijk nog hoger uit, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Eventueel ontbrekende cijfers worden meegenomen in de cijfers van zondag.

15:49 - Dagelijkse cijfers komen later

De dagelijkse coronacijfers van het RIVM laten op zich wachten. Normaal worden die om 14.15 uur gepubliceerd, maar het RIVM laat weten dat nog niet alle cijfers binnen zijn. Een woordvoerder verwacht dat de cijfers er niet voor 16.00 uur zullen zijn.

15:38 - 'Een gezellige avond over de grens is niet de bedoeling'

Mark Boumans. Foto: Omroep Gelderland

"We zien dat er Achterhoekers de grens overgaan", zegt Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. "Je kunt 's avonds in Duitsland gezellig eten en drinken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het mag hier niet en het is voor Nederlanders in Duitsland ook niet toegestaan."

15:26 - Drukte bij schoonmaakbedrijven

Schoonmaakbedrijven hebben door corona niet minder werk, maar soms wel ánder werk. Zo wil het ene bedrijf juist dat er vaker schoon wordt gemaakt, terwijl het volgende bedrijf door thuiswerken juist minder behoefte heeft aan reiniging. Daarnaast is de vraag naar desinfectiemiddelen als zuilen en handgel enorm toegenomen.



 



15:06 - Hotel in Otterlo dicht na besmettingen

Hotel De Sterrenberg in Otterlo heeft zijn deuren gesloten. Dat meldt het etablissement op Facebook. "Helaas zijn er binnen ons hotel twee van onze collega’s positief getest op het Covid-19 virus. Voor uw en onze veiligheid hebben wij besloten om onze deuren tijdelijk te sluiten. Wij onderzoeken wanneer we weer veilig kunnen heropenen."

Hotels mogen open zijn voor gasten die een overnachting hebben geboekt. Na 20.00 uur mag een hotel geen alcohol meer schenken.



* Belangrijke mededeling * Helaas zijn er binnen ons hotel twee van onze collega’s positief getest op het Covid-19...

Geplaatst door Hotel de Sterrenberg op Vrijdag 23 oktober 2020

14:27 - 35 besmettingen bij eierproductiebedrijf Ochten

Het bedrijf in Ochten. Foto: Google Maps

Bij eierproductiebedrijf Interovo Egg Group in Ochten zijn afgelopen week 35 medewerkers positief getest op het coronavirus. Het bedrijf zegt maatregelen genomen te hebben om verdere besmettingen te voorkomen. GGD Gelderland-Zuid voert bron- en contactonderzoek uit.

13:54 - Nu 501 coronapatiënten op intensive care

Foto: ANP

Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten in ziekenhuizen bedraagt 2115. Dat zijn er 42 meer dan gisteren. Van hen liggen er 1614 op een verpleegafdeling, 13 meer dan gisteren. Op de IC liggen 501 patiënten met corona, 29 meer dan de dag ervoor. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 284 in de kliniek en 52 op de IC. In de afgelopen 24 uur zijn er 40 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 7 IC-patiënten, waarvan 2 naar Duitsland. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

13:32 - Feestvierders keren zich tegen politie

Bezoekers van een illegaal feest in het Zuid-Hollandse Alblasserdam hebben zich vrijdagavond tegen de politie gekeerd. Agenten grepen in bij het feest op een schip, wat ze niet in dank werd afgenomen. De feestgangers gooiden met stoelen en glazen en gingen met de agenten in gevecht. Vijf personen zijn aangehouden. Twee agenten raakten lichtgewond, meldt de politie. In de binnenruimte van het schip waren vijftien personen aan het feesten. De aanwezigen hielden zich niet aan de coronaregels, waarop de agenten besloten in te grijpen.

13:27 - Vernielingen aan teststraat in Breda

De teststraat in Breda is het doelwit geworden van vernielingen en intimidaties. Dat meldt de GGD West-Brabant. Volgens burgemeester Paul Depla van Breda zijn bij de teststraat van de GGD borden vernield en is de teststraat beklad. Ook zijn er mensen uitgescholden door lieden die corona een sprookje vinden, aldus Depla.

13:23 - 'Onze ziel en zaligheid zit in het hotel'

Hotel-restaurant Het Broederenklooster in Zutphen is niet blij met het alcoholverbod vanaf 20.00 uur. "We zijn nog maar een paar maanden open", zegt Anton de Lange. "Onze ziel en zaligheid zit erin."

 

12:47 - 'Hoop dat we mogen blijven voetballen'

Ralf Seuntjens was vrijdagavond de gevierde man bij De Graafschap. In een leeg stadion, want publiek is door corona niet welkom. Met twee goals velde Seuntjens Jong PSV. Bij de club is er de continue angst voor corona. Dit zei de spits tegen verslaggever Richard van der Made.



12:25 - Twijfels over thermometers

Illustratie: Pixabay

De betrouwbaarheid van infraroodthermometers die bedrijven, winkels en horeca momenteel veel gebruiken vanwege het coronavirus wordt in twijfel getrokken. Deskundigen zeggen dat de apparaten schijnveiligheid bieden, omdat ze mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur van 38 graden niet tegenhouden. Dat meldt consumentenprogramma Kassa (BNNVARA), dat samen met de Vrije Universiteit een steekproef heeft gedaan.

10:38 - CNV: Gun truckers hun eten onderweg

Foto: Pxfuel

CNV Vakmensen is een petitie begonnen die moet leiden tot betere werkomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs. Doordat kantines dicht zijn en wegrestaurants alleen afhaal-eten leveren, zitten de truckchauffeurs volgens de bond 'de hele dag maar in en om hun cabine'.