Deze mensen leven als nomaden langs de Waal bij Nijmegen

In het programma I Love De Achterhoek gingen Frans Miggelbrink en Willem te Molder langs bij de stadsnomaden. "Je hebt helemaal niet in de gaten dat je in Nijmegen bent, dit is een compleet andere wereld", zegt Willem. Eerder stonden de stadsnomaden ergens anders en verhuisden toen naar de plek langs de Waal. "Het is een beetje een voortvloeisel uit de crisis geweest. We hebben er veel energie in gestoken om hier te komen, maar we wisten dat het maar voor kort was", legt Tim Simons uit.

De groep bewoners probeert zo duurzaam mogelijk te leven. Zelfs de ontlasting en het wc-papier wordt gescheiden. Daarnaast zorgen ze zelf voor stroom, met zonnepanelen. "Alles wat wij gebruiken heeft al een tweede leven gehad", vertelt Simons.

