Droomdebuut Arensman in Vuelta, derde in vijfde etappe

De pas 20-jarige Arensman was zelfs dichtbij etappewinst. Al op 90 kilometer van de finish sprong hij mee met een grote kopgroep, waaruit hij zich even later met de Belg Tim Wellens losmaakte. Later sloot de Franse klimmer Guillaume Martin ook aan. Het trio nam een ruime voorsprong op het peloton op het parcours met een aantal lange beklimmingen.

Arensman waagde in de slotkilometer een aanval, maar die werd gepareerd en uiteindelijk won Wellens de etappe voor Martin en werd het talent van de Sunweb-ploeg derde.

Het is de eerste Vuelta voor Arensman, die pas sinds 1 augustus deel uitmaakt van het profpeloton. In de eerste dagen van de Ronde van Spanje had hij het lastig en verloor hij al een half uur op leider Primoz Roglic. Thymen Arensman was bij de beloften al een topper. Op 18-jarige leeftijd werd hij al tweede in de Ronde van de Toekomst achter de Sloveen Tadej Pogacar, die dit jaar de Tour won.