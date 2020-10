De plafondplaten komen al naar beneden: kledingbank Heerde zoekt nieuw thuis

Elke vrijdagmiddag is het weer een heel karwei: verschillende rekken met kleding moeten naar buiten gerold worden. "Onze binnenruimte is sowieso al klein", legt oprichtster Anja Bakker van de Kledingbank in Heerde uit. "Maar nu met corona mogen er echt maar twee klanten tegelijk naar binnen. Alle andere kleding moet dan buiten staan. En nu is het nog mooi weer, dan kan dat, maar straks in de winter moeten we misschien wel sluiten."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De Kledingbank biedt tweedehands kleding aan iedereen. "In principe bepaalt iedereen zelf wat hij betaalt voor die kleding", legt vrijwilligster Diane van Limburg uit. "Maar mensen die ook gebruikmaken van de Voedselbank, mogen hier gratis kleren halen." Veertig gezinnen uit Heerde hebben een strippenkaart, waarmee ze elke maand vijf kledingstukken per persoon mogen uitzoeken.

Perfecte locatie

De Kledingbank is op dit moment op een perfecte locatie gevestigd: midden in het centrum, vlak naast de markt. "Daardoor komen hier veel mensen gewoon even een kijkje nemen", zegt Bakker. "Het is daarom zo jammer dat dit gesloopt gaat worden. We zitten hier perfect. Maar kijk: de plafondplaten komen al naar beneden, dus ik weet niet hoe lang dit nog veilig is."

Dat het gebouw gesloopt zou worden, wisten ze al toen het hen werd aangeboden. "Maar we hebben het toch mooi al vier jaar volgehouden", zegt Van Limburg. "Zonder verwarming en zonder stromend water." Nu zijn ze druk op zoek naar een nieuwe locatie. "We hebben niet veel eisen, want hier hebben we ook niet veel."

In het dorp Heerde

Eigenlijk heeft Bakker maar drie echte wensen. Het belangrijkste is dat het pand goedkoop is, en daarnaast dat het in Heerde staat. "De gemeente heeft ons al wel een locatie aangewezen, maar dat lag helemaal achteraan de dijk, voorbij Wapenveld. Onze vrijwilligers zien het niet zitten om daar naartoe te fietsen, en ook veel van onze klanten hebben geen auto om daar naartoe te gaan. Als het maar ergens binnen Heerde is, is het op de fiets wel te doen."

En als laatste hoopt Bakker dat het pand iets groter is dan de huidige locatie. "We krijgen veel meer dan alleen kleding aangeboden, zoals bijvoorbeeld kinderspeelgoed. Dat gun ik de kinderen ook heel erg, dus als we dat ook kwijt zouden kunnen op onze nieuwe locatie, zou ik erg blij zijn."

Hoe snel de Kledingbank uit het pand moet, is nog niet duidelijk, maar Bakker hoopt wel snel een oplossing te hebben. "Want als het straks nat en koud is in de winter, kunnen we niet onze kleding buiten hebben hangen, zoals nu."

