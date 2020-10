Tennisvereniging Apeldoorn groeit ook in coronatijd

Voorzitter Alex Vlessert hield door de coronamaatregelen zijn hart vast, maar besloot eerder dit jaar al een tijdelijk lidmaatschap in te voeren. "We hebben er in de zomer 118 leden bijgekregen. Zij namen een zomerabonnement. Wij merken dat veel mensen van teamsporten als hockey en voetbal nu bij ons aankloppen." En dus heeft VEGO nu ook een winterabonnement.

Tennis als perfecte plan B

Voor de nieuwe leden biedt het korte lidmaatschap de mogelijkheid om even flink te bewegen, in combinatie met een stuk gezelligheid. Marlous Keizer geeft toe dat de prestaties op de baan nog wat achter blijven maar ze komt een paar keer per week graag naar VEGO “Ik werk thuis. Dan is het wel lekker als ik hier op de baan even helemaal los kan gaan. Qua tennis ben ik een beginner dus dat kan nog beter, maar ik heb net mijn lidmaatschap verlengd dus dat komt wel goed.”

Ronald Bos rent normaal gesproken achter een grotere bal aan maar is dolblij met zijn plan B. “Eigenlijk ben ik fanatiek voetballer. Vroeger deed ik al wat aan tennis, dus voor mij is dit perfect. En als ik stress heb dan sla ik gewoon wat harder tegen de bal.”

Voorzitter TV VEGO Alex Vlessert doet alles volgens RIVM regels. Foto: Omroep Gelderland

Ronald Bos is eigenlijk voetballer maar nu blij dat hij kan tennissen. Foto: Omroep Gelderland

Inkomsten voor kleine tennisvereniging.

Het tijdelijke lidmaatschap is een uitkomst voor VEGO. Het levert de vereniging extra inkomsten op, ook al is het clubhuis door de RIVM-regels gesloten. Volgens voorzitter Vlessert gebeurt alles bij VEGO volgens de huidige coronaregels “Tennis doe je met twee of vier mensen op een baan. Nou daarbij hoeft helemaal geen fysiek contact te zijn. Ook de anderhalve meter is op een tennisbaan geen enkel probleem. En na een partijtje gaat iedereen meteen de baan af en naar huis. Dus wij hebben eigenlijk de ideale sport in coronatijd.”