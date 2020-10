Corona verpest albumpresentatie, maar Nijmeegse band laat zich niet kisten

Mistroostig kijken de dames van Bootleg Betty door de ramen naar binnen bij cultuurcentrum Brebl. Hier had het vrijdagavond moeten bruisen. Maar vanwege de corona mogen er momenteel slechts dertig mensen binnen en blijft de tap dicht. Zangeres Karlijn Wolsing: “Mensen die ons een beetje kennen, komen niet meer als er geen bar is. Inclusief wij zelf.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Gluren bij cultuurcentrum Brebl. Foto: Omroep Gelderland

Release steeds uitgesteld

Want de rootsmuziek van Bootleg Betty is bedoeld om op te dansen. Dat weet iedereen die de dames wel eens zag spelen op festivals. En daar hadden de dames deze zomer dan ook graag gestaan om het werk van hun nieuwe album Soul Searching te spelen.

Dat album was in maart al klaar, maar de release ervan werd steeds uitgesteld vanwege de coronabeperkingen. Maar nu wilden de dames niet langer wachten. Op Record Store Day lopen ze met een grote rode koffer vol cd’s naar Kroese. Bootleg Betty was de eerste band die tekende op het eigen platenlabel van Kroese.

Record Store Day zonder optredens

Voor de band is het fijn dat ze op dat label verschijnen, vertelt frontvrouw Karlijn Wolsing: “Kroese is toch een gevestigde naam hier in de regio. Die kunnen je een beetje op sleeptouw nemen als het gaat om het wegzetten van de plaat zelf, digitaal en online. Die hebben een heel netwerk.”

Paul Kroese nam de rode koffer zaterdag in ontvangst. “Oh, spannend. Jeetje” roept hij. Normaal is het bij Kroese afgeladen vol op Record Store Day. Veel bands laten hun nieuwe muziek dan live horen. Maar dat kan nu natuurlijk niet. Kroese: “We kunnen er ook niets aan doen helaas. We hopen dat de cd dan maar een beetje verkoopt.”

De tekst gaat verder onder de foto

Presentatie van de koffer vol cd's. Foto: Omroep Gelderland

Troost en geld over

En dat zou best eens kunnen, want sinds de coronamaatregelen van maart gaat het helemaal niet slecht in de platenzaak. Kroese: “Het viel niet tegen Mensen zoeken troost en ze houden natuurlijk geld over omdat ze weinig naar concerten kunnen, of naar het theater. En niet naar het café.”

De tekst gaat verder onder de foto

Bootleg Betty. Foto: Omroep Gelderland

Spelen voor de deur

De meiden van Bootleg Betty kunnen het live spelen toch niet laten en spelen deze zaterdagmorgen voor de deur van Kroese toch een liedje. Zangeres Karlijn hoopt dat de mensen hun cd kopen en thuis draaien als troost in deze sombere coronatijd. “Koop ‘m inderdaad vooral. Dan kun je ‘m lekker luisteren als je toch thuis moet zijn, met drank erbij.”

Paul Kroese voegt eraan toe: “Als je de cd aanzet, kun je in je eentje of met je partner dansen.” Zelf waagt de platenverkoper thuis ook wel eens een dansje. “Soms op zaterdagavond ja. Als ik wat gedronken heb.”